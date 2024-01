GLI INCAPACI AL POSTO GIUSTO CHE CIRCONDANO LA SORA GIORGIA – NATALIA ASPESI SI CUCINA LA MELONI: “L’UNDERDOG CHE PRIMA ANCORA DELLA NASCITA PENSAVA DI DIVENTARE PREMIER CE L’HA FATTA. MA HA UN DIFETTO QUASI MORTALE: TUTTA LA GENTE CHE SI È SCELTA. PERCHÉ LO HA FATTO? UN PO’ CERTO PER PREMIARLA DI QUALCOSA, UN PO’ PERCHÉ COMPLETAMENTE INCAPACE, METTENDOLA AL POSTO GIUSTO. MELONI È INTOCCABILE PER ORA: CHI PUÒ OFFRIRE CONTINUE VIGLIACCATE SONO I SUOI, SONO QUELLI...”

Estratto dell’articolo di Natalia Aspesi per “la Repubblica”

Caro Direttore, vengo da tempi ormai perduti, quando affrontare la vita metteva tutti di buon umore, e come me eravamo in tanti a vederne il lato migliore. Credo di essere stata amata, come giornalista, anche per questa mia capacità.

Io sono rimasta la stessa, tutto il mondo è cambiato, nel momento in cui stavamo per essere felici, il lutto ci ha sotterrato. Tutto è orribile di colpo.

[…] Comunque vada a finire, Meloni è la persona più giusta di questa fine drammatica. Durante la sua conferenza stampa vedevo gli uomini spaesati. Eravamo abituati a parlar male del Pd, tanto loro non reagivano e gliene dicevamo di tutti i colori, mentre i Fratelli d’Italia, lentamente, imprudentemente, salivano e salivano, arrivando come niente al primo posto.

I post fascisti! Gli ignoranti! Ci fosse stata una signorina qualunque, una antica e noiosa Roccella, magari, a stento, le elezioni potevano essere nostre. Ma c’era lei, l’underdog che prima ancora della nascita pensava di diventare premier. Ce l’ha fatta. O la fine del mondo o lei. Ha un difetto quasi mortale: tutta la gente che si è scelta.

E poteva scegliersi un Buttafuoco (Biennale) o altri nascosti studiosi delle destre. Perché ha scelto quella povera gente? Un po’ certo per premiarla di qualcosa, un po’ perché completamente incapace, mettendola al posto giusto. Da Delmastro e Donzelli a Verdini, ne faranno di ogni colore.

Meloni è intoccabile per ora: chi può offrire continue vigliaccate sono i suoi, sono quelli, più l’orrido Salvini. Ti chiedo di perdonarmi per osare, ma la mia disperazione è ormai alla fine. Ora non voglio farti arrabbiare. Ma prima di Instagram di certe scemenze si parlava al bar, che adesso sono diventati gli hater. Milioni di hater. Prima era come se non esistessero, adesso hanno portato alla peggior destra, perché sono le destre ad occupare il mondo.

