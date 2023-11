INCREDIBILE MA VERO: FRANCESCO LOLLOBRIGIDA RIESCE A FARSI SPERNACCHIARE ADDIRITTURA DA RENZI – MATTEONZO, IN TRENO PER MILANO, FA IL SIMPATICO: “LA SETTIMANA INIZIA CON IL FRECCIAROSSA CHE HA 44 MINUTI DI RITARDO. E PURTROPPO NON ESSENDOCI LOLLOBRIGIDA NON CI HANNO NEMMENO PERMESSO LA FERMATA A RICHIESTA. QUANDO SI DICE LA SFORTUNA" – POI RIBADISCE IL CONCETTO UNA VOLTA ARRIVATO IN CITTÀ: “SCUSATE RAGAZZI, OGGI NON MI SONO FATTO NEANCHE LA BARBA PERCHÉ…”

La settimana inizia con il Frecciarossa che ha 44 minuti di ritardo. E purtroppo non essendoci Lollobrigida non ci hanno nemmeno permesso la fermata a richiesta. Quando si dice la sfortuna… pic.twitter.com/XKiShnP83P — Matteo Renzi (@matteorenzi) November 27, 2023

lo chiamavano trenita meme su francesco lollobrigida by emiliano carli il giornalone la stampa

RENZI IN RITARDO IRONIZZA, SUL MIO TRENO NON C'ERA LOLLOBRIGIDA

(ANSA) - "Scusate ragazzi, oggi non mi sono fatto neanche la barba perché il treno era 50 minuti in ritardo, e questa è stata la prima sfortuna. La seconda è che a bordo non c'era il ministro Lollobrigida per poter fare una fermata a richiesta". Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha ironizzato arrivando al Palazzo delle Stelline, a Milano, dove ha partecipato all'evento Italia Direzione Nord.

LOLLOBRIGIDA, RENZI: SONO SUL FRECCIAROSSA IN RITARDO MA NON FANNO SCENNDERE

(askanews) - "La settimana inizia con il Frecciarossa che ha 44 minuti di ritardo. E purtroppo non essendoci Lollobrigida non ci hanno nemmeno permesso la fermata a richiesta. Quando si dice la sfortuna?". Lo scrive sui social il presidente di Italia Viva Matteo Renzi.

