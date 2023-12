INCREDIBILE MA VERO: IL GOVERNO DEI PORTI CHIUSI FA AUMENTARE GLI SBARCHI! – IL NUMERO DEI MIGRANTI ARRIVATI IN ITALIA VIA MARE NEL 2023 È CRESCIUTO DEL 50%: DAL 1 GENNAIO AL 29 DICEMBRE 2023 SONO STATI 155.754 (DI CUI 17MILA MINORI NON ACCOMPAGNATI). NELLO STESSO PERIODO DI RIFERIMENTO NEL 2022, ERANO STATO 103.846…

giorgia meloni conferenza internazionale sulle migrazioni roma

(ANSA) - Nel 2023 è aumentato del 50% il numero di migranti sbarcati rispetto all'anno precedente. È quanto emerge dal cruscotto statistico del Viminale, che illustra la situazione a decorrere dal primo gennaio 2023 al 29 dicembre 2023, comparati con i dati riferiti allo stesso periodo degli anni precedenti. Nello specifico, secondo le cifre riferite fino al 29 dicembre 2023, i migranti sbarcati in un anno sono stati 155.754 (oltre 17mila i minori stranieri non accompagnati) mentre nello stesso periodo di riferimento nel 2022 erano stati 103.846. Il picco di sbarchi è stato raggiunto ad agosto, quando i migranti giunti durante tutto il mese sono stati 25.673. (ANSA).

