INDOVINATE CHI HA CANDIDATO ITALIA VIVA ALLE REGIONALI NEL LAZIO? LA BIONDISSIMA GABRIELLA SISTI A PROCESSO PER IL PORNO RICATTO CON CUI TENTO’ DI SCREDITARE DANIELLA BALLICO, SUA AVVERSARIA ALLE ELEZIONI COMUNALI DI CIAMPINO – PER L’ACCUSA, UNA SERIE DI FOTO E DOCUMENTI PRELEVATI DAL CELLULARE DI UN COLLABORATORE DI BALLICO SAREBBERO STATE TAROCCATE CREANDO FOTOMONTAGGI A LUCI ROSSE. IL TUTTO PER SMONTARE L'IMMAGINE DELLA DONNA AGLI OCCHI DEI LEADER DEI PARTITI CHE LA SOSTENEVANO…

Estratto dell’articolo di Marina de Ghantuz Cubbe per “la Repubblica – Edizione Roma”

Ecco le liste per le Regionali. E tra gli aspiranti consiglieri spunta anche Gabriella Sisti, rinviata a giudizio con l'accusa di tentato attentato ai diritti politici di un cittadino e ricettazione. Il processo a carico della candidata del Terzo Polo (in quota Italia Viva) ruota attorno a un dossier hot inviato ai partiti di centrodestra per cercare di screditare Daniela Ballico, alle Comunali di Ciampino.

Tutto inizia nel 2019, quando Ballico (ora candidata nella lista della Lega) e Sisti affrontano entrambe la campagna elettorale per conquistare la cittadina vicino Roma: la prima corre per il centrodestra, la seconda per l'Udc, partito in cui resterà fino al 2020. […] esce fuori un porno-ricatto, una serie di foto e documenti prelevati dal cellulare di un collaboratore di Ballico che poi sarebbero state taroccate creando fotomontaggi a luci rosse. Il tutto per smontare l'immagine dell'avversaria agli occhi dei leader dei partiti che la sostenevano […]

Ballico denuncia tutto e le indagini portano al rinvio a giudizio, nel 2021, di tre persone: Gabriella Sisti, il marito Elio Addessi e Andrea Perrino. Poi c'è un quarto uomo, Vincenzo Piro che patteggia riconoscendo i reati a lui ascritti. Per la candidata del Terzo Polo ed esponente di Iv, invece, il processo è ancora in corso e la prossima udienza si terrà il prossimo 24 marzo. […]