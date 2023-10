INDOVINATE CHI HA VINTO IL PRIMO CONGRESSO DI ITALIA VIVA? MATTEO RENZI - NEL SUO PARTITO C’È MENO DISSENSO CHE IN ARABIA SAUDITA, DOVE COMANDA IL SUO AMICO BIN SALMAN – ANCORA NON SONO NOTE LE PREFERENZE DEI 15MILA VOTANTI MA LA VITTORIA DEL SENATORE SEMPLICE DI RIAD È CERTA – IL CONGRESSO ERA SUPERFLUO VISTO CHE CHI HA CRITICATO RENZI, DA ROSATO A BONETTI, HA DOVUTO LASCIARE IL PARTITO...

Estratto dell’articolo di Giovanna Casadio per “La Repubblica”

RENZI D ARABIA - BY MACONDO

Per Matteo Renzi è stata una conferma senza sfidanti: degli oltre 15 mila iscritti di Italia Viva che sono andati ieri a votare (su una platea di 24 mila) per il primo congresso del partito, la leadership del senatore fiorentino è senza ombre. Anche il documento critico di Luigi Marattin, che comunque sostiene Renzi, è stato semplicemente allegato agli atti.

Ma soprattutto i coordinatori regionali, provinciali e delle città metropolitane eletti sono nella stragrande maggioranza allineati al leader. In Piemonte la contesa era tra Silvia Fregolent, renziana della prima ora, e Matteo Maino, ex segretario di Azione poi passato in Italia Viva. Ha vinto Fregolent. Il coordinatore di Genova è Irene Tesini che ha battuto Giancarlo Moreschi, ex dem passato con Iv e che aveva criticato l’operazione-Bucci all’epoca delle comunali.

ARABIA VIVA

Nelle Marche coordinatrice è Fabiola Caprari che ha battuto Antonello De Lucia. A Napoli il coordinatore comunale è Domenico Brescia che ha vinto su Antonio Bassolino omonimo dell’ex governatore. Forse da rifare voto in Calabria ma per via di un guasto tecnico. […]

Le operazioni di voto per il primo congresso di Italia Viva si sono concluse ieri sera. I primi dati scorporati danno: l'affluenza online è stata di 5450 voti su 6761 preregistrati pari a più dell'80%. Oltre 8 mila gli iscritti che si sono recati fisicamente ai seggi. Sempre Renzi ha rimarcato: “Il risultato è stato straordinario anche perché in molti territori c'era un solo candidato”. Mentre le contese, si sa, attirano e animano la vita dei partiti. […]

RAFFAELLA PAITA E MATTEO RENZI MATTEO RENZI E RAFFAELLA PAITA

