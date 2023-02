20 feb 2023 08:36

INFLUENZA O INFLUENCER? – GIORGIA MELONI STA MEGLIO E PRIMA DI PARTIRE PER KIEV SI È GODUTA UN PRANZO AL RISTORANTE DEI VIP DI ANZIO, “DA ROMOLO AL PORTO”, INSIEME AL COMPAGNO, ANDREA GIAMBRUNO – NEL MENÙ ANTIPASTI, UNA MINESTRA DI PESCE E UNA PESCATRICE FROLLATA. POI DOLCI FATTI IN CASA E UNA BOTTIGLIA DI BOLLICINE. OVVIAMENTE ITALIANE. POI LA FOTO DI RITO, COME LE VERE STAR, INSIEME AI TITOLARI…