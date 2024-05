6 mag 2024 13:28

IN INGHILTERRA LE “TESTE DI GAZA” PIACCIONO – ALLE ULTIME ELEZIONI AMMINISTRATIVE, DECINE DI ATTIVISTI FILO-PALESTINESI SONO STATI ELETTI NEI CONSIGLI COMUNALI BRITANNICI. MA RIMANE IL DUBBIO, CHE C’ENTRA LA QUESTIONE MEDIORIENTALE CON L’AMMINISTRAZIONE LOCALE? - A LEEDS, UTHIN ALÌ, CANDIDATO DEI "VERDI", HA URLATO "ALLAH AKBAR. GAZA SARÀ LIBERA" PER FESTEGGIARE L'ELEZIONE - I CONSERVATORI: "RIMPIANGERANNO IL GIORNO IN CUI HANNO AMMESSO QUESTI FANATICI SQUILIBRATI NEI LORO PARTITI..." - VIDEO