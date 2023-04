INGLESI, AVETE VOLUTO LA BREXIT? MO’ VE ATTACCATE! – LONDRA STA PERDENDO ANCHE IL PRIMATO DI CAPITALE DELLO SHOPPING DI LUSSO! LA CITY ERA IL PARADISO DEI TURISTI RICCONI, CHE POTEVANO FARE SHOPPING ALLEGRAMENTE E POI CHIEDERE LA RESTITUZIONE DELL’IVA SUGLI ACQUISTI. MA CON LA BREXIT QUESTA AGEVOLAZIONE È SCOMPARSA. E IN MOLTI INIZIANO A DISERTARE LA CAPITALE BRITANNICA. SE NON PUOI COMPRARE "TAX-FREE", CHE CI VAI A FARE? A MANGIARE FISH AND CHIPS?

Estratto dell’articolo di Chiara Bruschi per “il Messaggero”

CAMPAGNA DEL DAILY MAIL PER ELIMINARE LE TASSE PER I TURISTI IN INGHILTERRA

La Brexit colpisce ancora e rischia di privare la capitale inglese del titolo di paradiso dello shopping di lusso. E stavolta le conseguenze delle nuove regole innescano una grande mobilitazione. Si chiama "Scrap the tourist tax", ovvero, "eliminate la tassa per i turisti" la campagna lanciata dal Daily Mail in supporto a un centinaio di aziende che si sono rivolte al Cancelliere dello Scacchiere Jeremy Hunt, affinché permetta ai turisti internazionali di tornare a fare shopping a Londra "tax free".

Visto che ora, scrivono in una lettera di appello promossa da Sir Rocco Forte, fondatore della catena di lusso Rocco Forte Hotels, questi visitatori sembrano preferire altre destinazioni europee per fare il loro shopping. Luoghi ben più vantaggiosi, come Parigi, Milano e Madrid.

[…] Prima dell'uscita dall'Ue, i turisti che arrivavano dai paesi esterni all'UE potevano chiedere la restituzione dell'IVA sugli acquisti effettuati nel Regno Unito. Con l'entrata in vigore della Brexit questa agevolazione è stata tolta, nonostante il Centre for Economics and Business Research avesse avvertito, già nel 2020, dei potenziali danni che avrebbe potuto causare all'economia e soprattutto in settori già molto colpiti dalla pandemia come il turismo e la vendita al dettaglio.

shopping a londra post lockdown 7

Lo scorso autunno il predecessore di Hunt, Kwasi Kwarteng del governo Truss, aveva tentato di adeguarsi agli altri paesi Ue, introducendo il provvedimento nel tanto criticato minibilancio che lo aveva poi costretto a dimettersi. […]

Soggiornavano in hotel di lusso, spendevano soldi nei ristoranti e nei teatri, per fare solo qualche esempio. Secondo uno studio condotto da Oxford Economics a novembre, reintrodurre il "tax-free shopping" per visitatori stranieri darebbe all'economia britannica una spinta di 4,1 miliardi di sterline, e supporterebbe 78mila posti di lavoro.

Anche per questo Sajid Javid, conservatore come il governo in carica ed ex Cancelliere dello Scacchiere con il governo di Boris Johnson, si è espresso a favore del provvedimento, sostenendo che darebbe una spinta all'economia maggiore dei costi necessari per sostenerla. […]

BREXIT brexit new bond street a londra