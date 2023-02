INGROIA QUESTO! – DOPO VAURO E SANSONETTI, L'EX MAGISTRATO SI SCHIERA DALLA PARTE DEL “PUTINIANO” BERLUSCONI – L'EX PM COMMENTA COSÌ LA SENTENZA DEL PROCESSO RUBY TER: “SICCOME BERLUSCONI IN QUESTO MOMENTO STA SOSTENENDO POSIZIONI CORAGGIOSE IN POLITICA ESTERA, NON DICO CHE SONO CONTENTO CHE SIA STATO ASSOLTO, MA L'ASSOLUZIONE È BENVENUTA” – EPPURE UN TEMPO L'EX MAGISTRATO ERA OSSESSIONATO DAL CAV (“BISOGNEREBBE ARRESTARLO SUBITO” URLAVA NEL 2017)

berlusconi ingroia

(Adnkronos) - "Leggeremo le motivazioni per poter commentare in modo approfondito. Certo, è un fatto significativo, le aspettative della procura di Milano probabilmente erano altre e quindi sorprende un po', anche se non sono particolarmente sorpreso perché non conosco bene il materiale probatorio. Però, per carità, le sentenze vanno sempre rispettate. E siccome Berlusconi in questo momento sta anche sostenendo posizioni coraggiose in politica estera, non dico che sono contento che sia stato assolto, ma l'assoluzione è benvenuta".

Così all'AdnKronos l'ex pm Antonio Ingroia, presidente di 'Azione civile' e leader di 'Italia sovrana e popolare', commenta l'assoluzione di Silvio Berlusconi nel processo Ruby Ter.

antonio ingroia foto di bacco travaglio ingroia dipietro antonio ingroia 4 antonio ingroia berlusconi ingroia