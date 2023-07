INIZIA LA LUNGA GUERRA TRA SALVINI E MELONI SULL'EURO-ASSETTO DI DOMANI – IL LEGHISTA MANDA UN PIZZINO ALLA DUCETTA E A TAJANI INVOCANDO, IN VISTA DELLE EUROPEE, L'ALLEANZA DELLE DESTRE (ECR, PPE E IL SUO GRUPPO INDIPENDENZA & DEMOCRAZIA, CON DENTRO MARINE LE PEN E I GLI ULTRADESTRI DI AFD CHE “SI SONO RINNOVATI”): “SONO PRONTO A PROPORRE UN PATTO SCRITTO: VANNO SPEZZATI I PATTI DI POTERE CON SOCIALISTI. NON POSSO CREDERE CHE, TRA I NOSTRI ALLEATI ED ELETTORI, CI SIA QUALCUNO CHE PREFERISCA LE SINISTRE O MACRON AL CENTRODESTRA UNITO. ESCLUDERE QUALCUNO A PRIORI DALL’ALLEANZA DI CENTRODESTRA È MIOPE”

Estratto dell’articolo di Marco Cremonesi per il “Corriere della Sera”

matteo salvini e marine le pen

Vicepremier Salvini, lei domani incontrerà la sua alleata storica Marine Le Pen. La fisionomia di governo della Lega è compatibile con questa alleanza?

«Assolutamente sì, Marine Le Pen è apprezzata da una fetta consistente di francesi e da anni rappresenta la principale forza di centrodestra in Francia. Attualmente è anche primo partito in assoluto, ha rinnovato e rafforzato la dirigenza, si batte a difesa di lavoratori, agricoltori, pescatori e pensionati francesi. Di fatto, si comporta come la Lega in Italia. Aggiungo che lei, a differenza di altri, non ha mai insultato l’Italia».

Dell’eurogruppo leghista, Identità e democrazia, fanno parte anche i tedeschi di Alternative für Deutschland (Afd). Anche loro sono «compatibili»? Non rischiate di tagliarvi fuori dai tavoli che contano?

antonio tajani giorgia meloni matteo salvini a cutro

«Hanno rinnovato vertici e personale politico, ma con i tedeschi c’è un rapporto politico non paragonabile a quello che abbiamo, da più legislature, con Le Pen, gli austriaci, gli olandesi o altri. Segnalo, però, che Afd registra una crescita nei sondaggi e non certo perché i tedeschi sono diventati improvvisamente pericolosi estremisti: i partiti tradizionali del centro hanno scelto — ormai da troppi anni — di governare a Bruxelles con la sinistra, imponendo scelte pericolose anche per imprese e lavoro della Germania. […]».

I vostri rapporti con Timmermans invece non sono idilliaci.

«Timmermans non difende gli interessi di lavoratori e imprenditori italiani o europei: con le sue scelte disastrose aiuta la Cina, qualche banchiere e alcune multinazionali straniere molto ricche e potenti. Ha un approccio ideologico preoccupante. L’attuale Commissione è nata grazie a una manciata di voti, 9, tra cui quelli grillini: si può e si deve cambiare».

piantedosi salvini meloni tajani

Attendiamo di capire come pensate di essere più rilevanti.

«Vanno spezzati gli innaturali patti di potere con socialisti e sinistre che hanno tagliato fuori una fetta considerevole di centrodestra. […] La Lega è pragmatica: siamo certi che a Bruxelles serva una maggioranza chiaramente di centrodestra. Non posso credere che, tra i nostri alleati ed elettori, ci sia qualcuno che preferisca le sinistre o Macron al centrodestra unito. Escludere qualcuno a priori dall’alleanza di centrodestra è miope. […] Non vanno riaperte le porte ai socialisti e a una maggioranza Ursula, con Pd e 5 Stelle».

MATTEO SALVINI CON MARINE LE PEN A PARIGI

Il ministro Tajani ha parlato di un’alleanza «tra popolari, conservatori e liberali». Dire liberali vuole anche dire Macron. Lei si vede in un’alleanza del genere?

«Il ministro Tajani aveva cancellato un viaggio a Parigi, perché giustamente indignato per le critiche […] che proprio l’esecutivo Macron aveva rivolto all’Italia […] Mi sembra sorprendente auspicare un’alleanza con chi ci ha attaccato […] senza motivo. Io sono impegnato per unire tutto il centrodestra, l’unità delle nostre famiglie politiche[…] Un’alleanza tra conservatori, liberali, cristiani e federalisti è nella logica delle cose. Tra la Lega e il leader francese, chi sceglierebbero gli elettori italiani di centrodestra? [… ]anche nell’interesse dell’Italia io scelgo la famiglia del centrodestra di cui fa parte la Le Pen».

timmermans

Se dovesse immaginare l’Ue del futuro, come vedrebbe l’alleanza di governo?

«Tutto il centrodestra unito, senza i socialisti. […] Sono pronto a proporre un patto scritto, prima del voto: niente compromessi con la sinistra. […] Dico di più: abbiamo ottimi rapporti con alcuni commissari mentre l’italiano Gentiloni è troppo spesso critico e poco collaborativo».

Domani la Camera voterà per la sospensiva di 4 mesi chiesta dal centrodestra sul Mes. Perché proprio 4 mesi?

«La Lega pensa da sempre che il Mes sia uno strumento inutile per l’Italia, che ha un sistema economico in crescita e un sistema bancario sano. […]».

giorgia meloni emmanuel macron 2

Tra le questioni aperte in Europa, c’è il ricollocamento degli immigrati. Spesso a frenare sono proprio i vostri alleati.

«La Spagna socialista ha sparato sugli immigrati, la Francia di Macron chiude le frontiere e ha Parigi in fiamme, la Germania non è mai stata tenera fin dai tempi della Merkel. Poi, ci sono Paesi tradizionalmente più sensibili all’immigrazione come la Polonia, governata dai conservatori, o l’Ungheria di Orbán che a Bruxelles era nel Ppe. Ma Varsavia e Budapest hanno il pregio di una posizione chiara e senza ipocrisia. Il tema è: l’immigrazione va fermata a monte».

La scomparsa di Silvio Berlusconi apre dei problemi politici nella maggioranza?

«No, abbiamo il dovere di onorare l’impegno e la straordinaria eredità di Silvio. Per me era un amico […] Con Giorgia siamo in totale sintonia […]». […]