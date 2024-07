9 lug 2024 17:52

INIZIANO LE DEFEZIONI NELLA GAUCHE DE POLLO TRANSALPINA – LA SINISTRA SE NON SI DIVIDE NON E’ SINISTRA E ANCHE LA FRANCIA NON FA ECCEZIONE. DIVERSI DISSIDENTI PRENDONO LE DISTANZE DA MÉLENCHON E PROPONGONO DI CREARE UN NUOVO GRUPPO CON VERDI E COMUNISTI – I RIBELLI RESPINGONO L'IPOTESI DI MÉLENCHON PREMIER E APRONO A UNA TRATTATIVA PER CREARE UNA COALIZIONE CON I MODERATI…