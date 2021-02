INSALATA ROUSSEAU – DOPO TANTO PENARE, GLI ISCRITTI ALLA PIATTAFORMA DI CASALEGGIO HANNO DATO IL VIA LIBERA ALLA NUOVA GOVERNANCE COLLEGIALE DEL MOVIMENTO 5 STELLE. ERGO, DA OGGI TERMINA LA REGGENZA DI VITO CRIMI E SI AVVIA IL PERCORSO PER CREARE IL DIRETTORIO COMPOSTO DA 5 MEMBRI. CHI SARANNO? – INTANTO LA RAGGI CHIEDE UN VOTO DELLA BASE ANCHE SULLA SUA CANDIDATURA (HA PAURA DI FINIRE BRUCIATA SULL'ALTARE DELL'ALLEANZA CON IL PD)

alessandro di battista virginia raggi

Raggi, 'la base M5S voti mia candidatura su Rousseau'

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - "E' il momento che la base M5S si esprima sulla mia candidatura a Roma. Basta ambiguità e giochi di palazzo. Credo che, a poco più di tre mesi dal voto, sia un atto dovuto soprattutto nei confronti dei cittadini: siamo tutti ormai stanchi dei giochetti da vecchia politica". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi in un post su Facebook.

M5S: arriva ok Rousseau, via a governance a 5 membri

Da www.ansa.it

LUIGI DI MAIO E VITO CRIMI

Via libera definitivo da parte degli iscritti su Rousseau alla nuova governance collegiale del M5S. La votazione, conclusasi alle 12, vede la netta prevalenza dei favorevoli, con una percentuale attorno all'80%. Sui 6 quesiti in media sono state espresse 11.514 preferenze.

Il picco dei click ha visto votare 11.947 attivisti su un parco iscritti di 119.721 membri. Con il sì di Rousseau cambia lo Statuto del M5S.

"In questa fase di transizione delicata lavoreremo, come Associazione Rousseau per consentire agli iscritti di poter eleggere il prima possibile questo organo collegiale e definire così una guida politica legittimata dal basso che possa assumere le decisioni politiche e associative necessarie nell'immediato e fondamentali per consentire al MoVimento di poter costruire la sua strada per il futuro".

DAVIDE CASALEGGIO LUIGI DI MAIO VITO CRIMI

E' quanto si legge in un post dell'Associazione Rousseau secondo il quale, tra i requisiti per entrare nel Comitato direttico, i candidati "dovranno essere in regola con le rendicontazioni al mese indicato sul sito www.tirendiconto.it".

fico grillo di maio

"Da oggi dunque termina la reggenza della figura del Capo Politico e si avvia il percorso per la creazione di un organo collegiale che avrà il compito, come stabilito dalle modifiche dello Statuto, di definire la linea politica del MoVimento 5 Stelle insieme all'Assemblea degli iscritti, oltre che amministrare le attività quotidiane del MoVimento 5 Stelle, come la certificazione delle liste, la definizione delle candidature del MoVimento in occasione delle consultazioni online su Rousseau prima di ogni tornata elettorale e decidere se modificare o meno l'attuale organizzazione territoriale del Team del Futuro", si legge nel post del Associazione, dal titolo "Il conclave degli iscritti".

alessandro di battista virginia raggi

"La composizione di questo organo - così come stabilito dallo Statuto e dal regolamento di candidatura - prevede che ciascun genere sarà rappresentato per almeno i due quinti e che il numero dei portavoce presenti sarà limitato.

Ad esempio, tra i principali requisiti di candidatura è previsto che potranno essere presenti all'interno del Comitato direttivo, oltre che esclusivamente gli iscritti prima del 30/06/2020, un massimo di due componenti per i parlamentari nazionali, un massimo di due membri di governo tra esponenti parlamentari ed extra parlamentari ed anche due parlamentari europei e/o due consiglieri regionali e/o due consiglieri comunali sui cinque membri, questo nell'ottica nella maggiore collegialità tra tutti gli organi istituzionali del MoVimento 5 Stelle", spiega il post, che conclude: "Siamo pronti come Associazione Rousseau a mettere a disposizione tutti gli strumenti che consentano agli iscritti di partecipare a questo fondamentale momento di scelta, atteso ormai da oltre un anno, ed abbiamo provveduto a un aggiornamento della funzione Open Candidature attraverso la quale sarà possibile come sempre accedere dopo la compilazione e la pubblicazione del proprio Profilo Attivista."

DI MAIO DI BATTISTA GRILLO FICO