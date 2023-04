GLI INVESTITORI STANNO FRESCHI! – TUPPERWARE, LA STORICA SOCIETÀ AMERICANA DEI CONTENITORI ERMETICI DA FRIGO, HA GROSSI PROBLEMI DI LIQUIDITÀ: IERI IL TITOLO A WALL STREET HA PERSO METÀ DEL PROPRIO VALORE, ED È SCESO A QUOTA 1,2 DOLLARI – NELL’ULTIMO TRIMESTRE 2022 LE VENDITE SONO CROLLATE DEL 20%: TUPPERWARE HA REGISTRATO PERDITE PER 35,7 MILIONI E…

Tornano i guai per Tupperware, storica società Usa che a partire dagli anni ’50 ha rivoluzionato la cucina di milioni di famiglie inventando i coloratissimi contenitori da frigo con tappo ermetico.

La società […] è sotto pressione per problemi di liquidità e ieri a Wall Street il titolo ha perso metà del proprio valore ed è sceso a quota 1,2 dollari. […] «Stiamo facendo tutto il possibile» ha promesso l'amministratore delegato Miguel Fernandez.

[…] Nell'ultimo trimestre del 2022, le vendite sono crollate del 20% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 313,7 milioni di dollari. A fine esercizio, Tupperware ha registrato perdite per 35,7 milioni di dollari. Il rischio è di una revisione sugli utili e di riflessi sull’indebitamento. Quel che preoccupa è che l'azienda non ha presentato in tempo la relazione annuale.

Per Tupperware non è tuttavia la prima volta di una seria crisi. Già nel marzo del 2020, la società aveva registrato forti difficoltà. […] Poi la rinascita: il lockdown, la chiusura dei ristoranti e il turnaound di successo avevano fatto risorgere la società e messo le ali al titolo che in breve tempo era passato dai 3 dollari del marzo 2020 ai 32 del novembre dello stesso anno. Adesso è arrivata la nuova prova da superare. […]

