IO SO' GIORGIA E...FATTURO! - NEL 2023 IL REDDITO DELLA MELONI È LIEVITATO A 300MILA EURO (NEL 2021 ERA DI "SOLI" 160 MILA EURO) - QUESTO AUMENTO NON DIPENDE DALL'INCARICO DI PREMIER MA DALL'INCASSO DEI DIRITTI D'AUTORE DEL SUO LIBRO "IO SONO GIORGIA" PUBBLICATO NEL 2021 - MELONI HA ANCHE ACQUISTATO UNA VILLA DA 350 METRI QUADRI CON GIARDINO E PISCINA. CON CHI FARA' IL BAGNO ORA CHE GIAMBRUNO È STATO CACCIATO? - QUANTO GUADAGNANO SALVINI E TAJANI...

Estratto dell'articolo di Ilaria Proietti per "Il Fatto Quotidiano"

Giorgia Meloni non è più l’underdog di una volta e non solo perché i banchi dell’opposizione sono ormai un lontano ricordo ora che spadroneggia a Palazzo Chigi. Adesso primeggia più prosaicamente pure quanto a conquibus, ché pure le sue sostanze personali hanno fatto un notevole balzo in avanti: a certificare che non appartiene alla risma degli oppressi, men che mai dei meno fortunati, anche l’ultima dichiarazione dei redditi, quella 2023 che per dire, è tale da far impallidire Matteo Salvini o l’homo berlusconianus Antonio Tajani, buon borghese per antonomasia:

Giorgia Meloni secondo la documentazione depositata alla Camera è infatti passata a un reddito complessivo di quasi 300 mila euro rispetto a quello già non indifferente, pari a 160 mila euro nel 2021 con una crescita esponenziale rispetto agli anni precedenti in cui si erano assestati intorno a 100 mila euro a partire dal 2006, anno dell’approdo in Parlamento.

L’exploit del 2022 non dipende dall’incarico di premier a Palazzo Chigi (il reddito resta quello da lei percepito come deputato) ma deve essere soprattutto una questione di diritti d’autore, la coda del best-seller del 2021 Io sono Giorgia che le ha portato fortuna e pure guadagno.

Specie se si guarda alla dinamica inversa che affligge il leader della Lega Salvini che nello stesso periodo è calato non solo alle urne ma pure rispetto al 730: ha dichiarato 115 mila euro l’anno scorso (in cui allo stipendio da senatore pari a 95 euro aveva cumulato 20 mila euro per altri redditi) che quest’anno son scesi a 99 mila. [...]

Qui interessa il nuovo capotavola del centrodestra ossia Giorgia M. che ha raddoppiato redditi e decuplicato cubature non solo politiche: da piccola condivideva il letto con la sorella Arianna nella casa dei nonni di 45 mq, ora ha acquistato una villa da 350 mq con giardino e piscina che non sarà la metafora della sua ascesa, ma un significato l’avrà di sicuro perché “abitare in un determinato luogo non ci è mai indifferente. Imprime dentro di noi un certo modo di stare al mondo”. [...]

