2 set 2023 20:05

IO SOLA ME NE VO... - MA QUALE STRESS E CRISI DI NERVI, DOPO LE EUROPEE LA DUCETTA LASCERÀ LA PRESIDENZA DEL PARTITO DEI “CONSERVATORI E RIFORMISTI”, PER AVERE LE MANINE LIBERE PER MOLLARE VOX E POLACCHI, DETESTATI DA PPE E LIBERALI-SOCIALISTI, E AVERE COSI' UNA CHANCE PER ENTRARE NELLA STANZA DEI BOTTONI DELLA COMMISSIONE EUROPEA - SENZA LA PRESIDENZA DEI CONSERVATORI, NON AVRA' PIU' ALCUN PROBLEMA DI RAPPRESENTARE I DUE PARTITI REIETTI: IO PARLO PER ME, NON PER GLI ALTRI (CHISSA' COME LA PRENDERA' SALVINI QUANDO LA MELONI FARA' PARTE DELLA MAGGIORANZA URSULA CON DEMOCRISTIANI, SOCIALISTI E LIBERALI...