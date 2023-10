Dal Wall Street Journal

Martedì il Presidente Biden ha mostrato un'adeguata indignazione per il massacro di Hamas avvenuto lo scorso fine settimana, e la sua promessa di sostegno a Israele è ben accetta. Ma nelle sue osservazioni alla Casa Bianca è mancata una parola cruciale: Iran. Teheran è il maestro del terrore di Hamas e il suo assalto a Israele mette in luce il fallimento della sua strategia iraniana.

Il Wall Street Journal ha riportato che l'Iran ha dato l'approvazione per il sanguinoso assalto di Hamas in una riunione del 2 ottobre a Beirut. La Guida Suprema iraniana Ali Khamenei ha smentito e gli Stati Uniti affermano di non avere "prove specifiche" dell'assenso dell'Iran. Ma l'Iran è da tempo il principale benefattore di Hamas e della Jihad islamica a Gaza, così come di Hezbollah in Libano e delle milizie sciite in Iraq e Yemen. Tutti hanno lodato l'assalto di Hamas, così come Khamenei.

Questo è ciò che l'Iran invia ad Hamas con armi e denaro. Hamas ha ucciso almeno 22 americani nell'attacco, secondo l'ultimo conteggio, e altri sono ora prigionieri. Biden ha il dovere di riportarli a casa e di vendicare quelle morti.

Non è plausibile che Hamas abbia colpito senza l'approvazione dell'Iran, sapendo che la risposta di Israele sarebbe stata devastante. Ci si chiede se i massacri facciano parte di una strategia deliberata per ottenere una tale risposta. Un assalto di terra israeliano potrebbe essere il pretesto per Hezbollah per aprire un secondo fronte nel nord di Israele.

Hezbollah riceve circa 700 milioni di dollari all'anno dall'Iran e la sua scorta di missili ammonta a 100.000 o più, con una precisione maggiore rispetto ai razzi lanciati da Gaza. Potrebbero colpire la maggior parte di Israele. Un attacco di Hezbollah richiederebbe anche l'approvazione dell'Iran.

Martedì Biden ha avvertito paesi non nominati di non approfittare della guerra a Gaza e il suo invio di un gruppo d'attacco di portaerei nel Mediterraneo orientale è un'utile dimostrazione di sostegno a Israele. Ma la domanda è se l'Iran crederà a questo tentativo di deterrenza dopo il comportamento di Biden negli ultimi tre anni.

Vale la pena ricordare quanto Biden abbia cercato di accontentare i mullah di Teheran. Al momento del suo insediamento, la sua amministrazione ha posto fine alla campagna di "massima pressione" di Donald Trump. Ha allentato l'applicazione delle sanzioni sulle vendite di petrolio dell'Iran, che valevano decine di miliardi. Ha anche inviato un simpatizzante dell'Iran, Robert Malley, per rinegoziare l'accordo nucleare del 2015. (Da allora Malley è stato messo da parte per ragioni inspiegabili che potrebbero essere legate a problemi di sicurezza).

L'Iran ha rifiutato queste richieste. L'ultima "intesa", prima dell'invasione di Hamas, prevedeva che l'Iran avrebbe rallentato o bloccato l'arricchimento dell'uranio per la costruzione di una bomba, mentre gli Stati Uniti avrebbero lasciato all'Iran miliardi di dollari detenuti dall'Iraq e dalla Corea del Sud. Questo includeva i 6 miliardi di dollari che facevano parte dello scambio per cinque americani tenuti in ostaggio dall'Iran.

Biden non ha nemmeno risposto in modo aggressivo quando i rappresentanti dell'Iran hanno attaccato gli americani. Sotto la domanda del senatore Tom Cotton, il segretario alla Difesa Lloyd Austin ha detto che l'Iran o i suoi delegati hanno lanciato 83 attacchi contro gli americani da quando Biden è entrato in carica, ma gli Stati Uniti hanno risposto militarmente solo quattro volte.

Un obiettivo di tutto questo sembra essere stato quello di evitare qualsiasi confronto con l'Iran fino alle elezioni del 2024. Ma l'Iran lo ha chiaramente interpretato come un segno di debolezza degli Stati Uniti. L'assalto di Hamas dovrebbe finalmente convincere Biden che l'Iran non ha intenzione di rispettare il suo calendario. Ordinerà ai suoi proxy di colpire quando servirà ai suoi scopi e vedrà una vulnerabilità.

L'obiettivo attuale dell'Iran potrebbe essere quello di far saltare il nascente riavvicinamento tra Israele e Arabia Saudita, in un momento in cui gli Stati Uniti stanno assistendo l'Ucraina contro la Russia. L'Iran è guidato da un regime rivoluzionario che vuole distruggere Israele e dominare la regione. Vuole una "mezzaluna sciita" di potere dal Golfo Persico al Mediterraneo.

La questione è se Biden si adatterà a questa realtà e abbandonerà la sua strategia di appeasement. Può iniziare bloccando il trasferimento dei 6 miliardi di dollari e tornare alla massima pressione. Potrebbe anche dover decidere se assistere militarmente Israele se Hezbollah dovesse aprire un secondo fronte nel nord del Paese.

Israele può sconfiggere entrambi gli avversari, ma a caro prezzo. Se il nuovo governo di unità israeliano, annunciato mercoledì, chiederà l'aiuto degli Stati Uniti dal cielo o in altro modo, Biden farebbe bene a concederlo. L'Iran e il mondo percepiranno un'ulteriore debolezza americana se non aiuterà un solido alleato. Il senatore Lindsey Graham ha proposto che gli Stati Uniti bombardino gli impianti petroliferi iraniani e l'Iran deve sapere che i suoi siti militari, il suo programma nucleare e i suoi campi petroliferi non sono off-limits se intensifica la sua guerra contro Israele.

La storia di un altro Presidente democratico è istruttiva. Per tre anni, Jimmy Carter cercò la distensione con l'Unione Sovietica. Ma i sovietici percepirono la debolezza e promossero la rivoluzione in tutto il mondo. Quando invasero l'Afghanistan, Carter riconobbe la realtà e iniziò un rafforzamento della difesa che pose le basi per il riarmo di Reagan.

Il Presidente Biden si trova ora di fronte a un'analoga resa dei conti con l'Iran. Per tre anni ha tentato di placare Teheran e di domare le sue ambizioni rivoluzionarie. Questa speranza è esplosa con il massacro di oltre 1.000 israeliani e americani, sostenuto dall'Iran. Riuscirà Biden a tornare alla realtà come Carter? La sua eredità potrebbe dipendere da questo.

