(Adnkronos) - Leo Varadkar ha annunciato le sue dimissioni dalla carica di Premier in Irlanda (Taoiseach) non appena sarà stato designato un suo sostituto, e dalla leadership del partito del Fine Gael, che guida dal 2017, a partire da oggi. Varakdar guida un governo sostenuto da una coalizione di cui fanno parte anche il Fianna Fail e i Verdi.

"Alcuni in posizioni di leadership sanno quando arriva il momento di passare il testimone ad altri e hanno il coraggio di farlo. Il momento è arrivato. Rassegno le dimissioni da Presidente e leader del Fine Gael e da Taoiseach non appena il mio successore sarà in grado di assumere la carica", ha affermato in una conferenza stampa.

Sono stati clamorosamente bocciati di recente in Irlanda due referendum con due emendamenti alla Costituzione del 1937 introdotti dal governo per intervenire sulla formulazione dell'articolo 41 sul ruolo delle donne in casa e sulla definizione di famiglia come unità basata sul matrimonio.

Il 67 per cento di chi ha votato ha respinto l'emendamento sulla famiglia (solo il 32 per cento ha votato in favore) e il 74 per cento quello sulla cura, contro il 24 per cento di voti positivi. L'affluenza alle urne è stata solo del 44 per cento.

