16 nov 2023 14:43

IN ISRAELE NESSUNO SI FIDA PIU' DI NETANYAHU, IL NUOVO VOLTO DELLA GUERRA CONTRO HAMAS È QUELLO DEL GENERALE DANIEL HAGARI - È IL PORTAVOCE DELL'ESERCITO DELLO STATO EBRAICO CHE TUTTI I GIORNI PARLA AI CITTADINI ATTRAVERSO LE CONFERENZE STAMPA TRASMESSE IN DIRETTA TV - HAGARI È RIUSCITO A CONQUISTARE GLI ISRAELIANI (IL 74% HA FIDUCIA IN LUI) IN UN MOMENTO IN CUI IL PREMIER GODE DI UNA CRISI DI AFFIDABILITA': SOLO IL 4% DEI CITTADINI CREDE CHE "BIBI" NETANYAHU SIA CREDIBILE - IL VIAGGIO A GAZA DEL GENERALE PER...