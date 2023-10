19 ott 2023 15:35

CON ISRAELE O PALESTINA? LA RISPOSTA DI ELLY SCHLEIN: “SCONFIGGERE HAMAS NON PUÒ VOLER DIRE PUNIRE IL POPOLO DI GAZA” (E QUINDI, COME SI SCONFIGGE HAMAS? E CHE SI FA A GAZA?) – POI PARTE LA SOLITA SUPERCAZZOLA: “IL CONFINE TRA GIUSTIZIA E VENDETTA NON VA TRAVALICATO. IL PARTITO DEMOCRATICO USA TUTTI I SUOI CANALI INTERNAZIONALI PER DARE IL SUO CONTRIBUTO DIPLOMATICO A CERCARE DI FERMARE QUESTO CONFLITTO E L’ESCALATION” – VIDEO