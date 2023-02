9 feb 2023 16:57

ITALIA ALL’ULTIMA SPIAGGIA – IN EUROPA, COME PREVEDIBILE, NON HANNO GRADITO L’IPOTESI DI UNA PROROGA DI UN ANNO ALLE CONCESSIONI BALNEARI, AL VAGLIO DEL GOVERNO MELONI. UN PORTAVOCE DELLA COMMISSIONE UE: “VA ASSICURATA PARITÀ DI TRATTAMENTO. NO AL MONOPOLIO DELLE RISORSE PUBBLICHE”. E POI RICORDA CHE È GIÀ APERTA UNA PROCEDURA DI INFRAZIONE” – LA MELONI NON HA CAPITO CHE STA SCHERZANDO CON IL FUOCO (POI SI LAMENTA SE NON LA INVITANO ALLE CENE CON ZELENSKY)