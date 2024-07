9 lug 2024 13:10

ITALIA COMMISSARIATA – SI PROCEDE SPEDITI VERSO L'AVVIO DELLA PROCEDURA D’INFRAZIONE PER DEFICIT ECCESSIVO PER IL NOSTRO PAESE (E PER LA FRANCIA E ALTRI CINQUE STATI): LA COMMISSIONE EUROPEA HA PASSATO LA PRATICA AL CONSIGLIO, CHE IN AUTUNNO PRESENTERA’ LE RACCOMANDAZIONI SUL PERCORSO DI AGGIUSTAMENTO. SERVIRA’ UN TAGLIO DELLO 0,5% ALL’ANNO DEL DEFICIT, OVVERO 10 MILIARDI OGNI 12 MESI – IL GOVERNO DUCIONI AVRÀ ZERO SPAZIO DI MANOVRA PER LE PROSSIME LEGGI DI BILANCIO…