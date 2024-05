IN ITALIA, PER DUE MANGANELLATE AGLI STUDENTI, SI E' EVOCATO IL RITORNO DEL FASCISMO, NEGLI STATI UNITI SONO STATI ARRESTATI DUEMILA STUDENTI NEI CAMPUS

(ANSA) - Un agente della polizia di New York ha sparato durante lo sgombramento dell'accampamento dei manifestanti pro-Gaza alla Columbia University. Secondo quanto riferito dalle autorità, il poliziotto ha fatto fuoco all'interno di Hamilton Hall. Nessun è rimasto ferito perché in quel momento nelle vicinanze c'erano altri agenti e non studenti.

CAMPUS, 2.000 ARRESTI BIDEN: «DIRITTO DI PROTESTA, MA QUESTO È IL CAOS»

Estratto dell’articolo di Viviana Mazza per il “Corriere della Sera”

«[…] gli americani hanno il diritto di protestare ma non di causare il caos. Le persone hanno il diritto di ottenere un’istruzione, di camminare nel campus liberamente senza paura di essere attaccati».

Il presidente Joe Biden ha parlato ieri in tv, mentre le proteste per Gaza e gli arresti per contenerle si diffondono in metà degli Stati americani. Biden ha condannato l’antisemitismo come pure l’islamofobia. Ha detto che non ritiene opportuno l’intervento della Guardia Nazionale. Ha aggiunto che le proteste non hanno cambiato la sua visione della situazione in Israele e nei territori palestinesi.

Il presidente interviene su un tema politicamente rischiosissimo. È consapevole della frustrazione degli elettori più giovani nei confronti del governo di Netanyahu, ma anche del fatto che i repubblicani lo accusano di debolezza nel difendere la legge e l’ordine. Il suo rivale Donald Trump ha scritto sui social: «Questa è una rivoluzione della sinistra radicale... Il pericolo non viene dalla destra ma dalla sinistra». E ha aggiunto: «Dov’è Biden il Corrotto?». […]

Sono circa 2.000 gli arresti nei campus dal 17 aprile. Il 30 aprile la polizia ha posto fine all’occupazione e all’accampamento alla Columbia, con un blitz che ha coinvolto un mezzo speciale blindato con cui gli agenti sono penetrati nella Hamilton Hall da una finestra: gli arresti sono stati 109 (una quarantina nell’edificio); altri 173 al City College di New York, 15 alla Fordham University, 200 all’Università della California a Los Angeles, 12 a Portland.

Altri atenei […] hanno invece raggiunto accordi che hanno portato i manifestanti a smobilitare da soli gli accampamenti (trasparenza sugli investimenti e la possibilità di argomentare con il consiglio di amministrazione per un disinvestimento da Israele): compromessi elogiati dai professori della Columbia, ma criticati da alcuni leader della comunità ebraica.

[…] La polizia di New York ha pubblicato un video del blitz alla Columbia accompagnato con musica da film d’azione. Il sindaco Adams ha difeso la decisione degli agenti rimuovere la bandiera palestinese e issare quella americana al City College. I ragazzi di una confraternita sono stati immortalati in North Carolina mentre difendono la bandiera a stelle e strisce. Le divisioni sono fortissime in ogni ateneo. A Fordham una petizione in difesa dei manifestanti è stata firmata da più di 100 professori, molti dei quali ebrei.

Una delle ragioni citate dalla preside della Columbia Minouche Shafik per l’intervento della polizia è che il gruppo che ha occupato Hamilton Hall «pur includendo studenti, era guidato da individui non affiliati con l’universit໫; «agitatori professionisti», li definisce il sindaco Adams.

La sua amministrazione ha citato come esempio «la moglie di un noto terrorista», ma un reporter dell’Associated Press afferma che si tratta di una insegnante 63enne originaria di Gaza che aveva fatto visita alle figlie nel campus ma non ha partecipato all’occupazione (il marito, attivista palestinese fu deportato anche se mai condannato per appoggio alla Jihad Islamica).

[…]

