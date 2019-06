ITALIA FATTA A MAGLIE - MATTARELLA NOMINA CAVALIERE ASMAE DACHAN, GIORNALISTA ITALO-SIRIANA IL CUI PADRE NON RICONOSCE L'UGUAGLIANZA DI UOMINI E DONNE E IL CUI COGNATO FA IL JIHADISTA. GLI ESTREMISMI DEI PARENTI NON VANNO RINFACCIATI, MA LEI CON I SUOI REPORTAGE SOLO DAI TERRITORI DELL'ISIS, CON LA SUA DIFESA DEL VELO E DEL BURKINI, PIACE DA MORIRE A QUELLI DEL PD A CACCIA DI NUOVE RISERVE DI VOTI, E AI GIORNALISTI DI ''AVVENIRE'' CHE COMPARANO IL VELO AL FAZZOLETTO IN TESTA DELLE DONNE DEL SUD. CERTO, NIENTE TRUCCO E OCCHI BASSI. MA VAFFA!! - LA REPLICA DELLA DACHAN ALLA MELONI: ''IO SEMPRE CONTRO I TERRORISTI''

asmae dachan con papa bergoglio

Maria Giovanna Maglie per Dagospia

Suo padre ha rifiutato di firmare la Carta di intenti con lo Stato italiano perché c'era scritto che uomo e donna sono uguali. Ha anche fatto scrivere su un manifesto Gaza = Marzabotto, Dachau = Libano. È l'Ucoii, bellezza, organizzazione islamica estremista, sono i Fratelli Musulmani, radicati alla grande in Italia ormai da tanti anni, cari al Qatar, espulsi dagli altri Paesi arabi, Egitto in testa, dove hanno tentato Il golpe come in Tunisia, e tra poco organizzazione terroristica anche negli Stati Uniti d'America.

C'era un periodo in cui appena qualche giornalista osava nominarli, si provava a raccontare che si tratta di una organizzazione nata per incoraggiare e diffondere l'integralismo islamico nel mondo e che questo avviene alternando dichiarazioni provocatorie a dissimulazioni sapienti, ad esempio che organizzare una preghiera di massa alla Mecca sulla piazza del Duomo davanti alla Madonnina è una provocazione, partivano le cause e le querele, e gli avvocati dei giornali, fessi, pagavano prontamente, forse anche perché sapevano che due giudici su tre avrebbero dato loro ragione comunque. È finita che nessuno ne ha scritto più. Sintesi perfetta della autocensura più pericolosa.

asmae dachan

Certo che le colpe dei padri e il loro estremismo non devono ricadere sui figli, ma occhio ai reportage in Siria fatti solo in certe zone occupate dai jihadisti, e tutti dalla loro parte. Occhio alla capacità di dissimulazione, a quell' andare in giro per i consigli comunali, le scuole italiane, le redazioni progressiste, a dire che il velo per la donna è come una impercettibile carezza, e che figurarsi se le islamiche che vivono in Occidente non lo fanno per libera scelta tutte, e figurarsi se è vero che anche qui vivevano in segregazione oppresse dai maschi e costrette a coprire il volto, ammazzate senza pietà se si ribellano e vogliono diventare come le italiane, altro che scelta.

mohamed nour dachan

Sono dichiarazioni che piacciono da morire a quelli del PD a caccia di nuove riserve di voti così difficili da reperire, all'ordine dei giornalisti delle Marche, e tantissimo ai giornalisti di Avvenire, che in articoli lirici ricordano il fazzoletto sulla testa delle donne nei paesi del Sud di una volta. Certo, vestita di nero tutta la vita, che un lutto c'era sempre, fazzoletto col nodo ben stretto sotto il mento, niente trucco e occhi bassi. Ma vaffa!

Tra una carezza impercettibile e l'altra, la signora non ha mai rinnegato le posizioni estreme dell'imam suo padre, Mohamed Nour Dachan, e neanche i legami con amici cari, Haisam Sakhanh e Ammar Bacha, quest'ultimo fidanzato di sua sorella, due militanti jihadisti tristemente noti alle cronache mondiali, che li hanno immortalati, vedi ad esempio il New York Times, in un filmato in cui sono impegnati a uccidere a colpi di kalashnikov alla nuca un gruppo di militari siriani.

ammar bacha

Con Haisam Sakhanh, che oggi è stato catturato ed è in galera in Svezia con una condanna all’ergastolo, lei manifestava a Milano a favore della libertà della Siria dal dittatore Assad. Che poi a manifestare contro Assad non ci sarebbe mica niente di male, non fosse che i cortei erano composti da terroristi che in Siria ci volevano insediare il regime salafita. Dalla padella nella brace.

Le piacciono molto anche le piscine separate ed è stata assai infastidita, tanto da fare pubbliche e sdegnate dichiarazioni, dalla proibizione in Francia del burkini, quella specie di scafandro con cappuccio spacciato per costume da bagno. Era il 2016 e lei disse: “Vedo una lettura completamente distorta: non si dà voce a milioni di donne che in tutto il mondo lo scelgono per fede, tradizione o cultura. Non certo perché vittime di un maschio-padrone, di un Barbablù islamico”. Maschio padrone nell'Islam? Come vi viene in mente?

ammar bacha jihadista di cologno monzese

A questa donna, Asmae Dachan, giornalista italo siriana, la prefettura di Ancona ha consegnato il 2 giugno l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito con decreto del 27 dicembre 2018.

Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'italia, ha duramente e inutilmente protestato contro una decisione che è di palese sottomissione all'Islam. Ha fatto bene, da italiana e da donna. La decisione si aggiunge ad altre iniziative creative di questo ultimo 2 giugno, dalle dichiarazioni del Presidente della Camera, Fico, che ha dedicato il 2 giugno a migranti e Rom e sinti, all'assenza di militari in una grottesca parata cosiddetta dell' inclusione.

Tanti auguri, Italia.

LA REPLICA DI ASMAE DACHAN A GIORGIA MELONI