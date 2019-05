ITALIA IMPOTENTE: NON CI TIRA PIU' IL PIL - L’UE TAGLIA STIME SUL PRODOTTO INTERNO LORDO ITALIANO: SIAMO ULTIMI PER CRESCITA, INVESTIMENTI E OCCUPAZIONE - NELLA NUOVA STIMA IL DEFICIT SALE A 2,5% NEL 2019 E 3,5% NEL 2020 (STIMA CHE NON COMPRENDE L'ATTIVAZIONE DELLE CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA, CIOÈ L'AUMENTO DELL' IVA) - IL DEBITO SCHIZZA A 133,7% QUEST'ANNO E 135,2% IL PROSSIMO - SPREAD SOPRA I 260 PUNTI

Da https://www.ilmessaggero.it

tria di maio salvini conte

La Ue taglia le stime sul Pil e lancia l'allarme sul deficit. Ultima per crescita, investimenti e occupazione. È quanto emerge dalle nuove previsioni economiche della Commissione Ue. Nel 2019 l'Italia si conferma fanalino di coda con il suo Pil a 0,1%, seguita dalla Germania (0,5%). È anche l'unico Paese Ue dove gli investimenti sono negativi: -0,3% sull'anno precedente. Anche se risalgono nel 2020, resta comunque ultima con un aumento di 0,9%. La media della zona euro è di 2,3%. Anche l'occupazione è negativa nel 2019 (-0,1%), unico segno meno in Ue.

GIUSEPPE CONTE E GIOVANNI TRIA

«È improbabile che il mercato del lavoro sfuggirà all'impatto dell'economia stagnante, come indicano le sommesse aspettative di impiego delle imprese. Ci si aspetta che la crescita dell'occupazione si arresterà nel 2019», mentre la disoccupazione sale all'11% «visto che è probabile che il reddito di cittadinanza indurrà più persone ad iscriversi nelle liste di disoccupazione e quindi ad essere contate come forza lavoro»: lo scrive la Commissione Ue nelle previsioni economiche sull'Italia.

conte di maio salvini

Lo spread tra Btp e Bund supera i 260 punti base, a 262,4 punti, dopo il taglio delle stime sul Pil dell'Italia comunicate dalla Commissione Ue. Il rendimento del titolo a 10 anni del Tesoro è al 2,59%.

«La crescita sommessa e l'allentamento di bilancio intaccheranno i conti pubblici, con deficit e debito che saliranno fortemente»: lo scrive la Commissione Ue nelle previsioni economiche sull'Italia. Nella nuova stima il deficit sale a 2, 5% nel 2019 e 3, 5% nel 2020 (stima che non comprende l'attivazione delle clausole di salvaguardia, cioè l'aumento dell' Iva). Mentre il debito schizza a 133,7% quest'anno e 135,2% il prossimo. In autunno la stima era di 131% e 131,1%.

conte e tria

Nel 2018, scrive Bruxelles, «la spesa per gli investimenti pubblici è calata significativamente», fattore che ha contribuito a tenere il deficit al 2,1%. Nel 2019, il deficit sale al 2, 5%, «soprattutto a causa del rallentamento dell'economia. In particolare, ci si aspetta che i deboli sviluppi del mercato del lavoro taglieranno significativamente le entrate dalla tassazione diretta». Inoltre, la spesa del Governo «aumenterà significativamente in seguito all'introduzione del reddito di cittadinanza e delle misure sulle pensioni», tra cui Quota 100.

LUIGI DI MAIO GIOVANNI TRIA GIUSEPPE CONTE

Dalla spending review sono attesi «alcuni risparmi». Queste stime, precisa Bruxelles, includono il taglio della spesa pubblica pari allo 0,1% del Pil nel 2019, come prevede la clausola di salvaguardia approvata nella manovra. Nel 2020 il deficit salirà al 3, 5%, con lo scenario «a politiche invariate», e senza l'aumento dell' Iva come clausola di salvaguardia. In questo scenario, il deficit strutturale si deteriora dal 2,2% del 2018 al 2,4% del 2019, fino ad arrivare al 3,6% del 2020. La Commissione sottolinea inoltre che «rinnovate tensioni» sullo spread «costituiscono un rischio a queste proiezioni», mentre «l'attivazione della clausola sull' Iva nel 2020 e una spesa minore per le nuove misure, migliorerebbero il quadro del bilancio».