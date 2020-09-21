ITALIA MORTA – AL MOMENTO NELLE PROIEZIONI “ITALIA VIVA” È AL 3,7% NELLA FU RENZIANISSIMA TOSCANA, DOVE GIANI È AVANTI DI ALMENO 6 PUNTI. INSOMMA MATTEUCCIO NON È PIÙ DECISIVO NEMMENO A FIRENZE E DINTORNI, NONOSTANTE QUELLO CHE DICONO I SUOI FEDELISSIMI

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