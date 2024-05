27 mag 2024 16:25

IN ITALIA NON C’È UN BEL CLIMA - KHAOULA KANJAOUI, 30ENNE ORIGINARIA DEL MAROCCO, È STATA PRESA DI MIRA CON COMMENTI RAZZISTI SUI SOCIAL PER LA SUA DECISIONE DI VOLERSI CANDIDARE ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DI MARANELLO, COME CONSIGLIERA COMUNALE (IN UNA LISTA CIVICA) - LA DONNA, AVVOCATO CHE DA 28 ANNI VIVE IN EMILIA-ROMAGNA, È STATA BERSAGLIATA DA FRASI DEL TIPO "UN AIUTO CONCRETO ALLA SOSTITUZIONE ETNICA"; "FUORI DALL'ITALIA..."