ITALIA IN PESSIMO STATO - MATTIA FELTRI: “SECONDO VOI, PERCHÉ IN ALCUNE ZONE D’ITALIA I RAGAZZINI VENGONO RECLUTATI DALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E IN ALTRE ZONE D’ITALIA NO? PERCHÉ IN ALCUNE ZONE LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA PROVA E SPESSO RIESCE A SOSTITUIRSI ALLO STATO E IN ALTRE NO?” – “SECONDO VOI, RISPONDERE A TUTTO QUESTO, COME HA FATTO IERI IL GOVERNO, ESCOGITANDO IL SISTEMA DI METTERE I RAGAZZINI IN CARCERE PIÙ FACILMENTE E PIÙ SPESSO, È IL MODO DI UNO STATO PER RIAFFERMARSI COME STATO?”

mattia feltri

Estratto dell’articolo di Mattia Feltri per “La Stampa”

Secondo voi, perché in alcune zone d’Italia i ragazzini vengono reclutati dalla criminalità organizzata e in altre zone d’Italia no? […]

Secondo voi, perché in alcune zone d’Italia i ragazzini si drogano e le ragazzine si prostituiscono molto prima e molto più che in altre?

[…] Secondo voi, perché in alcune zone d’Italia i ragazzini girano armati di coltelli e tirapugni e in altre no?

giorgia meloni a caivano 1

Secondo voi perché in alcune zone d’Italia i figli dei morti ammazzati vengono mantenuti dalla criminalità organizzata, meglio e prima che arrivi lo Stato, e in altre no?

Secondo voi, perché in alcune zone d’Italia, com’è successo nella famigerata Caivano, durante la pandemia la criminalità organizzata distribuiva cibo alle famiglie in difficoltà e offriva lavoro a chi era rimasto disoccupato e in altre no? […] Secondo voi, perché in alcune zone d’Italia la criminalità organizzata prova e spesso riesce a sostituirsi allo Stato e in altre no?

blitz a caivano 1

Secondo voi, rispondere a tutto questo, come ha fatto ieri il governo, escogitando il sistema di mettere i ragazzini in carcere più facilmente e più spesso, è il modo di uno Stato per riaffermarsi come Stato?

blitz a caivano 1 blitz a caivano 6 DECRETO CAIVANO - VIGNETTA BY NATANGELO giorgia meloni giorgia meloni 2 giorgia meloni carlo nordio. blitz a caivano 5 giorgia meloni in conferenza stampa decreto caivano 1