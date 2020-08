POLITICA IN TAVERNA – IL MOVIMENTO 5 STELLE PENSA A CHIARA APPENDINO O PAOLA TAVERNA COME CAPO POLITICO! - ROBERTA LOMBARDI: “NE SAREI SOLO CONTENTA, MA SONO DA SEMPRE PER LA FIGURA COLLEGIALE, LA SEGRETERIA ALLARGATA”. CHE POI È UN MODO PER PLACARE LE CORRENTI E INSIEME FAR FUORI L’UNICO OSTACOLO AL VINCOLO DEL DOPPIO MANDATO: DAVIDE CASALEGGIO....