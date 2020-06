PIATTO RICCO, NON MI CI FITTO – IL CENTRODESTRA NON HA ANCORA TROVATO UN ACCORDO PER LE CANDIDATURE ALLE REGIONALI. SALVINI SI È IMPUNTATO: VUOLE UNA REGIONE DEL SUD E RIVENDICA PER SÉ LA PUGLIA. MA LA MELONI NON HA INTENZIONE DI CEDERE SUL NOME DI FITTO, FORTE DEI SONDAGGI CHE LO DANNO VINCITORE CONTRO EMILIANO…