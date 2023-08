12 ago 2023 19:00

IN ITALIA C’E’ TROPPO LAVORO NERO, PRECARIO E PART-TIME, OLTRE IL 50% DEI DIPENDENTI HA CONTRATTI SCADUTI DA OLTRE 2 ANNI E UN'INFLAZIONE GALOPPANTE ERODE IL POTERE D'ACQUISTO - LA PRODUTTIVITÀ NON CRESCE DA 20 ANNI E IL FISCO INFIERISCE SULLE BUSTE PAGA. SONO QUESTI I NODI DA SCIOGLIERE PER AFFRONTARE LA QUESTIONE SALARIALE SECONDO IL CNEL – IL PROBLEMA DELLA SOVRABBONDANZA DI CONTRATTI: SONO 975 QUELLI IN VIGORE NEL SETTORE PRIVATO E TRA QUESTI CI SONO COSIDDETTI "CONTRATTI PIRATA" FIRMATI DA ORGANIZZAZIONI POCO RAPPRESENTATIVE…