ITALIA O SPAGNA, BASTA CHE SE MAGNA – DOPO IL BILATERALE DI OGGI, PEDRO SANCHEZ E GIORGIA MELONI SI SONO ATTOVAGLIATI A PALAZZO CHIGI INSIEME A DUE PICCOLE DELEGAZIONI. IL MENÙ? CARBONARA DI ALESSANDRO PIPERO E VINI DI BRUNO VESPA! – RIFORMA DEL MERCATO ELETTRICO, ECONOMIA E MIGRANTI: I PUNTI IN COMUNE TRA ROMA E MADRID, SOTTOLINEATI DAI DUE LEADER…

MENU DEL PRANZO MELONI SANCHEZ A PALAZZO CHIGI

1. PRANZO STELLATO TRA MELONI E SANCHEZ: LA CELEBRE CARBONARA DI PIPERO ACCOMPAGNATA DAI VINI DI BRUNO VESPA

Estratto dell’articolo di Felice Florio per www.open.online

Si siedono a tavola le delegazioni di Italia e Spagna. Dodici commensali, sei invitati per Paese: il bilaterale e la conferenza stampa di Giorgia Meloni e Pedro Sanchez terminano giusto all’ora di pranzo. Così, nel cuore di Palazzo Chigi, spunta una tavola imbandita.

Tovaglia damascata a tinte dorate, quattro bicchieri per ciascun ospite e un centrotavola piuttosto umile. Alla destra di ogni sottopiatto, il menu: […] ad averlo ideato è lo chef Alessandro Pipero, il cui ristorante nel centro di Roma vanta una stella Michelin. Un secondo e un dolce che seguono la pietanza principale: la celebre carbonara di Pipero.

pedro sanchez giorgia meloni 2 2

[…] Dopo […] viene servita una leggera tempura di ricciola. In chiusura, per dessert, una granita siciliana all’arancia e zabaione con brioche. Ad accompagnare il cibo, tre vini delle cantine di Bruno Vespa. Il Noi Tre 2022, un metodo classico brut rosè. Il Donna Augusta 2020, Salento igt bianco che il conduttore di Porta a Porta ha dedicato a sua moglie. Il Zoe 2020, Salento igt fiano passito. […]

2. SANCHEZ INCONTRA MELONI: “RIFORMA DEL MERCATO ELETTRICO URGENTE, CONTIAMO SULL’APPOGGIO DELL’ITALIA”

Estratto da www.repubblica.it

TAVOLA DEL PRANZO MELONI SANCHEZ A PALAZZO CHIGI

Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha incontrato a Palazzo Chigi la premier Giorgia Meloni. “Molte le convergenze tra Italia e Spagna: un rapporto particolarmente importante in vista della presidenza spagnola del Consiglio europeo. C’è la necessità che l’Europa dia risposte efficaci e immediate”, ha detto la presidente del Consiglio.

[…] “Siamo molto interessati, entrambi, a rafforzare ancora di più il nostro partenariato strategico, che ci ha dato in questi anni di relazioni grandi soddisfazioni. Penso si possa fare ancora meglio nell’interscambio su settori strategici” come energia e cultura, ha aggiunto la premier.

[…] “Il governo spagnolo, come quello italiano, appoggia il governo dell’Ucraina sul piano militare, economico, ma anche umanitario”, ha detto Sanchez. […] “Uno dei principali impegni su cui ci spenderemo” durante la presidenza spagnola dell’Ue, “con l’appoggio dell’Italia, è la promozione dell’urgentissima riforma del mercato elettrico”, ha proseguito Sanchez.

alessandro pipero

“La competitività oggi risiede nell’avere prezzi accessibili dell’energia e questi prezzi, in Italia e in Spagna, non sono accettabili”, “non possiamo pagare a prezzi del caviale l’energia, che con le rinnovabili ci costerebbe molto di meno”, “dobbiamo riformare come viene stabilito il prezzo dell’energia in Europa, perché non solo vengono danneggiate le nostre famiglie”, ma “c’è una seria minaccia di una deindustrializzazione dell’Ue”, ha aggiunto il premier.

Infine il tema migranti: “E’ stato importante, da parte di alcuni Paesi, riconoscere che l’immigrazione irregolare è un problema europeo, che esige una risposta europea. E una risposta europea – ha spiegato Sanchez – esige un accordo politico e risorse economiche. Spagna e Italia condividono che si debba parlare meno della dimensione interna dell’immigrazione e più della dimensione esterna, della cooperazione con i paesi di origine e transito”. […]

