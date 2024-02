IN ITALIA VINCE SEMPRE CHI MINACCIA E FA CASINO – IL GOVERNO CEDE AI TRATTORI: LA MAGGIORANZA HA TROVATO UN’INTESA SUL TAGLIO DELL’IRPEF AGRICOLA. È SALTATA L’IMPOSTA PER I REDDITI FINO A 10MILA EURO, E VIENE DIMEZZATA PER QUELLI DA 10MILA A 15MILA – LA LEGA RIVENDICA IL SUCCESSO, GIORGIA MELONI GIOIOSA DÀ APPUNTAMENTO ALLE EUROPEE AI CONTADINI. MA IL FRONTE DEI MANIFESTANTI SI SPACCA TRA I DURI E PURI E I “COLLABORAZIONISTI” VICINI A LOLLOBRIGIDA

1. ACCORDO SUL TAGLIO DELL'IRPEF AGLI AGRICOLTORI, RISCATTO AGRICOLO PRONTO A FERMARE LA PROTESTA

La maggioranza trova l'intesa sul taglio dell'Irpef per gli agricoltori: salta l'imposta per i redditi fino a 10mila euro e viene dimezzata per quelli da 10mila a 15mila.

Soddisfatta la premier Giorgia Meloni […]: “La maggioranza è compatta, anche se con sfumature diverse". Poi: ”Capisco gli agricoltori”, a cui dà appuntamento alle Europee: “Contiamo di fare la differenza contro quella che dicevano essere la transizione ecologica e invece era transizione ideologica”. Soddisfazione anche da parte della Lega, che rivendica il risultato.

Sul fronte degli agricoltori, il gruppo Riscatto agricolo si dice pronto a smobilitare la protesta. L'ala più dura della mobilitazione conferma tuttavia la manifestazione con 20mila persone e mezzi agricoli al Circo Massimo per giovedì alle 15.

[…] Archiviata intanto la vicenda del Festival di Sanremo, dopo il braccio di ferro durato alcuni giorni. Anche se tra gli agricoltori resta un po' di amaro in bocca. "L'idea era di salire sul palco - ribadiscono da Riscatto agricolo - ma poi si sono tirati indietro quindi abbiamo accettato di presentare un testo". Un documento rivendicato anche dal Collettivo Agricoltori Autonomi Alessandria e Asti, che con una nutrita delegazione aveva raggiunto la città dei fiori, restando in presidio per alcune ore. "Il testo è stato condiviso e sottoscritto da più movimenti, tra cui il nostro e Riscatto Agricolo" hanno sottolineato in un comunicato.

2. IRPEF AGRICOLA VERSO UN TAGLIO PARZIALE MA SI SPACCA IL FRONTE DEI RIBELLI

All’esonero Irpef fino a 10 mila euro il governo aggiunge uno sconto del 50% per i redditi agricoli tra i 10 e i 15 mila euro. Il nuovo emendamento al decreto Milleproroghe […] rappresenta un compromesso tra il titolare del Mef Giancarlo Giorgetti, che voleva fermarsi al tetto dei 10 mila, e la Lega, con il capogruppo alla Camera, Riccardo Molinari, che chiedeva di arrivare ai 30 mila. Una misura che il viceministro Maurizio Leo e il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida vorrebbero rendere semistrutturale, garantendone la vigenza a medio termine, fanno filtrare fonti vicine al dossier.

Il sostegno agli agricoltori […] viene subito rivendicato dalla premier Giorgia Meloni, che in un’intervista al Tg5 afferma che «quello che gli agricoltori chiedono sono le posizioni che il governo italiano ha tenuto in Europa su molti dossier, e su qualcuno abbiamo vinto, come sui fitofarmaci». Ma è il Carroccio a rivendicare il merito del nuovo emendamento al Milleproroghe: «Accoglie lo spirito delle proposte che la Lega avanza da giorni a tutela dei lavoratori agricoli ». E Forza Italia, che parla di «un risultato che copre oltre il 95% dei contribuenti del settore».

Intanto si rompe il fronte dei manifestanti: Lollobrigida invita per la seconda volta al ministero i trattori di “Riscatto agricolo” […] e poco dopo il sottosegretario Patrizio La Pietra annuncia l’apertura di un tavolo stabile, l’unico finora concesso agli agricoltori “ribelli”. «Siamo pronti a smobilitare il presidio», dice Maurizio Senigagliesi, uno dei portavoce del movimento […].

Una pace che però esaspera gli animi di tutte le altre sigle: «È un tentativo goffo del ministro Lollobrigida, che ha radunato i suoi adepti per far vedere che dialoga con gli agricoltori », commenta Sandro Scavazza, sul trattore accanto a Danilo Calvani, leader dei Comitati Agricoli Riuniti (Cra).

Calvani nei giorni precedenti non aveva risparmiato le accuse di eccessiva vicinanza al governo di “Riscatto agricolo” che, visto da vicino, non è così apolitico come si dichiara. Per esempio Elia Fornai, giovane agricoltore toscano, tra i portavoce del gruppo, nel 2021 si è candidato sindaco con una lista civica, “Cambiamento per Santa Luce”, che ha ricevuto l’appoggio esplicito di un gruppo di sindaci toscani del centrodestra.

Ancora più chiara la militanza di Davide Corsi, che circa un anno fa ha annunciato l’adesione a Fratelli d’Italia, e si è poi presentato anche alle elezioni comunali di Anagni. «Non sono un tesserato – replica – e non credo che essermi presentato alle elezioni con Fratelli d’Italia possa precludermi il diritto di volere un confronto con chi oggi ci rappresenta».

