ITALIA VIVA DOVEVA SPACCARE IL BIPOLARISMO E SI E’ SPACCATA DA SOLA - L’EGO DI RENZI HA FINITO PER MANDARE IN TILT PERSINO I SUOI FEDELISSIMI - DA ETTORE ROSATO A TERESA BELLANOVA FINO A ELENA BONETT, LUIGI MARATTIN E DAVIDE FARAONE, SONO TUTTI INSOFFERENTI PER LA “PERSONALIZZAZIONE” DEL PARTITO E PER IL METODO CON CUI VENGONO IMPOSTE LE DECISIONI (COME QUELLA DI NOMINARE RAFFAELLA PAITA COORDINATRICE DI ITALIA VIVA) - D’ALTRONDE SOLO DEGLI ILLUSI ALLA CALENDA POTEVANO PENSARE CHE RENZI CONDIVIDESSE IL POTERE E LE SCELTE…

Estratto dell’articolo di Giovanna Casadio per www.repubblica.it

RENZI ROSATO

Non è vero che Ettore Rosato sia disposto già sabato, al consiglio nazionale di Forza Italia, ad annunciare il suo passaggio con Antonio Tajani dando l’addio a Matteo Renzi. Rosato, ex coordinatore di Italia Viva, friulano, centrista che guarda a destra, ha concordato la smentita proprio con Renzi, dopo uno scambio di messaggi. “Tutte balle”, assicura.

Non è vero che Elena Bonetti sia pronta a dare l’addio anche lei a Renzi in accordo con l’altro renziano Luigi Marattin. Però l[…] stanno a disagio nel partito di Renzi. Italia Viva doveva spaccare il bipolarismo italiano in una combine Renzi-Calenda. Il percorso del Terzo Polo è finito malamente. E quindi Bonetti afferma che gli addii, in particolare il suo verso Forza Italia, sono “voci fatte uscire da fuoco presunto amico interno, per screditare”. Perché “il dissenso si paga”. E il dissenso di Bonetti, come spiega lei stessa, è “tema politico, per non affrontare il quale, la buttano sul gossip”.

CARLO CALENDA MATTEO RENZI ETTORE ROSATO

Ma tutto vero è il disagio che i fondatori di Italia Viva stanno attraversando. […] Teresa Bellanova […] si è defilata. Ha detto […] che è il progetto politico a mancare e che se si punta tutto sulla personalizzazione […] le cose sono destinate a finire. Lei resterà in Italia Viva? […] “A me piace fare politica, non la dama di compagnia”.

Quando Renzi post assemblea del partito a Napoli ha nominato Raffaella Paita coordinatrice di Italia viva, molti altri big hanno cominciato le manovre di allontanamento, contestando il metodo più che la scelta. E’ lì che Bonetti alla domanda se stava valutando di lasciare il partito renziano ha risposto: “Non ci sto pensando, il mio obiettivo rimane fare il centro. Io vado avanti sulla stessa strada, se poi mi voltassi e i miei compagni di strada non ci fossero più…”. Marattin […] insiste sulla prospettiva politica: “Nessun passaggio a altri partiti, ma alcuni di noi hanno posto problemi politici e infatti faremo il congresso a ottobre”. […]

luigi marattin elena bonetti foto di bacco

Bonetti è attesa oggi alla riunione di Beppe Fioroni e Giorgio Merlo che lancia a Roma il progetto politico dei Popolari uniti. La presa di distanza da Iv sembra nei fatti. Come quella di Rosato che ha declinato la decisione di Renzi di prendere parte al comitato per le regole di Iv. […] Non ora quindi, ma gli addii potrebbero essere all’orizzonte […] anche Davide Faraone […] è […] in sofferenza.

davide faraone foto di bacco (2) maria elena boschi sandro terrani davide faraone matteo renzi teresa bellanova