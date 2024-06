20 giu 2024 16:25

ITALIA VIVA DOVEVA SPACCARE IL BIPOLARISMO E SI È SPACCATA DA SOLA! – MARATTIN, CANDIDATO ALLA SUCCESSIONE DI RENZI, PUNGE MATTEONZO: “ME LO HA INSEGNATO LUI CHE NON SI DEVE CHIEDERE NIENTE A NESSUNO. MA IL CONGRESSO NON HA ANCORA UNA DATA” - NEL TERZO POLO RIFONDATO CON AZIONE (SENZA CALENDA), MARATTIN VEDE UN POSTO ANCHE PER FORZA ITALIA. MA COME DAGO-DIXIT, TAJANI VUOLE FARE UN’OPA SU CIÒ CHE RESTA DEL CENTRO PRENDENDOSI DIRETTAMENTE GLI ELETTORI…