31 lug 2023 11:19

ITALIA VIVA? NO, ITALIA TWIGA – LO SCORSO WEEKEND, I VERTICI DEL PARTITO RENZIANO, DA MARIA ELENA BOSCHI A FRANCESCO BONIFAZI FINO A LUCIANO NOBILI (SEMPRE IN PRIMA FILA QUANDO SI TRATTA DE MAGNA’) SI SONO RITROVATI A CENA CON DANIELA SANTANCHÈ NEL LUSSUOSO LOCALE DI MARINA DI PIETRASANTA, DEL QUALE LA MINISTRA HA DOVUTO CEDERE LE QUOTE AL COMPAGNO DIMITRI KUNZ – MENÙ A BASE DI SUSHI, SCHIACCIATINE E BOLLICINE. E POI TUTTI A BALLARE – ALLA TAVOLATA PRESENTI ANCHE ANDREA RUGGIERI, DIRETTORE DE “IL RIFORMISTA” RENZIANO, E L'EX MARITO DELLA “PITONESSA”, CANIO MAZZARO, INDAGATO PER BANCAROTTA FRAUDOLENTA…