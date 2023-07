GLI ITALIANI DA CHE PARTE STANNO? NON SI FIDANO DI ZELENSKY – SOLO IL 38% HA UN’OPINIONE POSITIVA DEL LEADER UCRAINO, IL 61% HA POCA O NESSUNA FIDUCIA NEI SUOI CONFRONTI - PEGGIO DEGLI ITALIANI SOLO MESSICANI, GRECI E UNGHERESI MENTRE I CITTADINI CHE PIÙ SI FIDANO DI LUI SONO GLI SVEDESI (86%), I BRITANNICI (77%) E GLI OLANDESI (73%). IN FRANCIA, L’OPINIONE È BILANCIATA - VA MALE PUTIN: IN 24 PAESI, SOLO L'11% ANCORA LO CONSIDERA ATTENDIBILE...

Estratto dell'articolo di Danilo Taino per il “Corriere della Sera”

Il 51% dei cittadini intervistati in 24 Paesi dice di avere fiducia nella capacità di Volodymyr Zelensky di gestire gli affari internazionali. Il 39% non si fida. In Italia, la proporzione è rovesciata: solo il 38% ha un’opinione positiva del leader ucraino, il 61% non ne ha alcuna fiducia oppure poca.

Il sondaggio è stato effettuato dal centro di analisi Pew Research. Sui 24 Paesi testati, Zelensky è considerato più negativamente che in Italia solamente in Messico ( 65% ), in Grecia ( 71% ) e in Ungheria ( 86% ). I cittadini che più si fidano di lui sono invece gli svedesi ( 86% ), i britannici ( 77% ) e gli olandesi ( 73% ). In Francia, l’opinione è bilanciata: il 50% si fida, il 47% no.

Dal punto di vista delle politiche future, è rilevante l’opinione degli americani, cioè l’umore del Paese che di gran lunga ha sostenuto lo sforzo maggiore negli aiuti alla resistenza dell’Ucraina all’invasione russa: il 56% vede bene Zelensky, il 33% no. Complicato. In vista delle presidenziali americane del novembre 2024 , per le quali il posizionamento politico nella campagna è già iniziato, la questione dell’appoggio concreto a Kiev sarà rilevante.

Pure in Europa e in Italia, però, l’evoluzione delle opinioni dei cittadini sarà fondamentale, anche in vista delle elezioni del Parlamento europeo il giugno prossimo: la capacità dei governi che sostengono l’Ucraina di spiegare l’importanza di una non vittoria della Russia sarà di grande rilevanza, così come il dibattito dei media, soprattutto delle televisioni.

Il dato che fa ben sperare è l’opinione su Putin: nei 24 Paesi, solo l’ 11% degli interpellati dice di credere che il leader russo possa fare la cosa giusta negli affari mondiali, mentre l’ 87% non lo pensa. Almeno sul boss del Cremlino, l’Italia è in media con il resto del mondo: il 14% ha un’opinione positiva di Putin, l’ 86% negativa.

