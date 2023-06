In Giordania per il #RoyalWedding. Fuga di qualche ora con Agnese immersi nella bellezza di #Petra pic.twitter.com/w9ege8vMd2 — Matteo Renzi (@matteorenzi) June 2, 2023

giordania, matrimonio del principe hussein di giordania con rajwa al saif 6

1. MATTEO RENZI E LA MOGLIE AGNESE UNICI OSPITI ITALIANI AL ROYAL WEDDING IN GIORDANIA (CON WILLIAM E KATE)

Estratto dell’articolo di Claudio Bozza per www.corriere.it

L’ex premier Matteo Renzi e la moglie Agnese unici italiani presenti al royal wedding in Giordania per il sì del principe Hussein e Rajwa.

Durante i suoi tre anni a Palazzo Chigi, Renzi aveva stretto buoni rapporti con il re Abdullah, mentre sua moglie Agnese aveva incontrato più volte Rania, consorte del sovrano e amatissima in Giordania e non solo.

Così, al sontuoso matrimonio, oltre a 140 teste coronate da tutto il mondo, erano presenti anche i coniugi Renzi, che si sono presentati con abiti rigorosamente made in Florence. White tie di Stefano Ricci per l’ex premier e abito rosa per la moglie Agnese, come sempre vestita da Ermanno Scervino.

matteo e agnese renzi in giordania per il royal wedding

Tra gli ospiti più blasonati: William e Kate d’Inghilterra, la first lady americana Jill Biden, Ivanka Trump con il marito Jared Kushner (amico di Renzi), John Kerry e Nancy Pelosi, oltre all’ex premier britannico David Cameron con la moglie. […]

2. MATRIMONIO IN GIORDANIA, IL SÌ DEL PRINCIPE HUSSEIN E RAJWA: OSPITI, GIOIELLI E LA FESTA. L’ARRIVO A SORPRESA DI WILLIAM E KATE

Enrica Roddolo per www.corriere.it

La sposa, bellissima in un abito bianco di Elie Saab, dallo scollo asimmetrico che tradiva i suoi studi di architettura, e lo strascico infinito, si è fatta attendere come tradizione. L’ingresso a palazzo Zahran per il rito musulmano del katb al-ketab, dello sposo, principe Hussein in divisa da ufficiale, è stato salutato da un forte applauso.

E ad applaudire c’erano il principe William e Kate, in rosa cipria, arrivati da Londra, i sovrani del Belgio e d’Olanda, la First Lady Usa, Jill Biden: in tutto 140 personalità internazionali. Re Abdullah ha tradito una lacrima di commozione. Grida e un’ovazione al momento dello scambio degli anelli.

rania e abdullah con jill biden matrimonio principe hussein di giordania

Era dal Royal wedding del 1993 di Abdullah […] con Rania, bella palestinese nata in Kuwait, che per le vie di Amman e dei Paesi del Golfo non si respirava altrettanta frenesia e trepidazione.

[…] Il sì è stato celebrato fra i fiori del giardino di palazzo Zahran costruito nel 1957 per la regina Zein Al Sharaf, madre del nonno dello sposo, che oggi apre a 140 teste coronate internazionali, con la famiglia reale. Qui si sono giurati amore Re Hussein e anche Re Abdullah. Oggi è toccato all’erede al trono, il principe Hussein.

giordania, matrimonio del principe hussein di giordania con rajwa al saif 1

[…] Già nella notte si è iniziato a festeggiare attorno al banchetto per 4 mila giordani offerto dal sovrano Abdhullah in occasione delle nozze del figlio. Un banchetto al quale hanno preso parte rappresentanti delle varie anime etniche del Paese, oltre alla famiglia reale. In giornata, dopo il rito delle promesse d’amore, la cerimonia si sposterà — come già per le nozze di Abdullah con Rania nel 1993 — all’Al Husseiniya palace con un corteo di Land Rover rosse.

rania al matrimonio del figlio hussein

E’ la Red Procession di 20 Land Rover che dal 25 maggio 1946, giorno dell’indipendenza della Giordania, scandisce tutte le grandi occasioni a corte. Con schierata la Royal Guard, il corteo reale hascemita, porterà in sfilata la coppia dei neo sposi come già accadde per Rania e Abdhullah trent’anni fa. Sarà anche l’occasione di una rappresentazione che renderà omaggio alle origini saudite della sposa oltreché al percorso di vita dell’erede al trono Hussein. Quindi il ricevimento, sontuoso per poco meno di 2mila ospiti, avrà inizio. E gli sposi sono saliti su una Range Rover usata dalla regina Elisabetta II in visita con Filippo in Giordania, fra le bellezze di Petra, nel 1984.

giordania, matrimonio del principe hussein di giordania con rajwa al saif 3

[…] Papà Abdullah al trono dal 1999 e mamma Rania erano all’ abbazia di Westminster a Londra poche settimane fa per la solenne incoronazione di Re Carlo III. E a proposito di Windsor, anche la principessa del Galles, Kate, è rimasta molto legata alla Giordania dove ha trascorso parte della sua infanzia con la famiglia Middleton, ex dipendenti della British Airways. E i nuovi principi di Galles sono stati spesso ospiti dei reali di Giordania per le loro vacanze. […]

william e kate al matrimonio del principe hussein di giordania con rajwa al saif giordania, matrimonio del principe hussein di giordania con rajwa al saif 16 giordania, matrimonio del principe hussein di giordania con rajwa al saif 11 giordania, matrimonio del principe hussein di giordania con rajwa al saif 13 regina maxima di olanda con la principessa amalia al matrimonio del principe hussein di giordania con rajwa al saif giordania, matrimonio del principe hussein di giordania con rajwa al saif 12 matrimonio del principe hussein di giordania con rajwa al saif giordania, matrimonio del principe hussein di giordania con rajwa al saif 10 giordania, matrimonio del principe hussein di giordania con rajwa al saif 4 giordania, matrimonio del principe hussein di giordania con rajwa al saif 2 principessa sofia del lichtestein al matrimonio del principe hussein di giordania con rajwa al saif giordania, matrimonio del principe hussein di giordania con rajwa al saif 5 jill e ashley biden al matrimonio del principe hussein di giordania con rajwa al saif giordania, matrimonio del principe hussein di giordania con rajwa al saif 7 william e kate al matrimonio del principe hussein di giordania con rajwa al saif 2 william e kate al matrimonio del principe hussein di giordania con rajwa al saif principessa vittoria di svezia con il marito al matrimonio del principe hussein di giordania con rajwa al saif giordania, matrimonio del principe hussein di giordania con rajwa al saif 9 william e kate al matrimonio del principe hussein di giordania con rajwa al saif giordania, matrimonio del principe hussein di giordania con rajwa al saif 8 giordania, matrimonio del principe hussein di giordania con rajwa al saif 18 regina maxima di olanda con la principessa amalia al matrimonio del principe hussein di giordania con rajwa al saif rajwa al saif con il principe hussein giordania, matrimonio del principe hussein di giordania con rajwa al saif 19 william e kate al matrimonio del principe hussein di giordania con rajwa al saif giordania, matrimonio del principe hussein di giordania con rajwa al saif 20 giordania, matrimonio del principe hussein di giordania con rajwa al saif 14 matrimonio principe hussein di giordania con rajwa al saif giordania, matrimonio del principe hussein di giordania con rajwa al saif 15 giordania, matrimonio del principe hussein di giordania con rajwa al saif 17