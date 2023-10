IVANKA SBILENCA – LA FIGLIA DI TRUMP GIOVEDÌ E VENERDÌ DOVRÀ TESTIMONIARE AL PROCESSO CONTRO IL PADRE SUGLI AFFARI DELLA TRUMP ORGANIZATION. I SUOI LEGALI FANNO POLEMICA: “È UNA PERSECUZIONE, ERA GIÀ STATA ESONERATA”. MA SECONDO L’ACCUSA AVREBBE UTILI PER L’INCHIESTA – DONALD SI INCAZZA: “IL GIUDICE È PAZZO” – DALLA FINE DEL MANDATO PRESIDENZIALE, IVANKA E IL MARITO JARED KUSHNER SONO SPARITI NEL NULLA, TRANNE QUALCHE CONFERENZA STRAPAGATA DI LUI DA BIN SALMAN, INSIEME A RENZI (PENSA CHE FINE…)

TRUMP, 'PENCE DOVREBBE APPOGGIARMI' E ATTACCA GIUDICE PER IVANKA

(ANSA) - Mike Pence "dovrebbe appoggiarmi ma i politici sono sleali". Lo ha detto Donald Trump commentando la decisione del suo ex vicepresidente di ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca. Nel corso di un evento, Trump si è scagliato anche contro il giudice di New York che ha ordinato alla figlia Ivanka di testimoniare al processo contro il padre, accusato di aver gonfiato il valore degli asset della sua società.

Il giudice è "pazzo" e "fuori controllo", ha detto Trump riferendosi al giudice Arthur Engoron. "Credo veramente che sia pazzo, come minimo è pazzo di odio per me", ha detto. Ivanka Trump è stata esonerata mesi fa dal processo che vede protagonisti il padre e i fratelli Eric e Donald Trump Jr.

MANDATO DI COMPARIZIONE PER IVANKA TRUMP AL PROCESSO DEL PADRE DONALD. I LEGALI: “UNA PERSECUZIONE, ERA GIÀ STATA ESONERATA E VIVE IN UN’ALTRA GIURISDIZIONE”

Il giudice Arthur Engoron ha accolto la richiesta della procura e stilato il calendario. Donald Trump jr testimonierà mercoledì, giovedì e venerdì ci sarà il gran finale con Ivanka. Quindi nello stesso giorno sarà l’ex presidente a prendere la parola.

È il caso di Ivanka Trump, 41 anni, comunque ad aver destato polemiche. La ex first daughter, sparita ormai dalla scena politica e ritiratasi con il marito Jared a Miami, aveva contestato il mandato di comparizione e gli avvocati avevano ribadito che Ivanka era stata in precedenza rimossa dalla lista degli imputati.

Secondo i legali dell’ex presidente invece la Procura newyorchese continua a molestare e perseguitare la figlia di Donald «benché sia stata esonerata dal processo». Inoltre, il subpoena (mandato di comparizione) è stato consegnato – la tesi della difesa – con estremo ritardo da un ufficio che non ha giurisdizione su Ivanka poiché lei vive e risiede in un altro Stato, la Florida, e non a New York dove si tiene la causa civile.

Il giudice però non ha tenuto conto delle obiezioni accogliendo la richiesta della Procura che l’ha giustificata dicendo che Ivanka Trump ha delle informazioni che possono essere utili nell’inchiesta.

I due fratelli avevano, a differenza di lei, invece incarichi ufficiali dentro la Trump Organization. Tuttavia, Ivanka, ha sostenuto l’accusa, è rimasta sempre legata agli imputati ed è «finanziariamente e professionalmente connessa con la Trump Organization». In particolar modo sotto la lente finirà la vendita dell’hotel marchiato Trump che si trova a Washington DC e di cui avrebbe beneficiato la figlia di Donald.

Dalla fine della presidenza Trump, Ivanka si è allontanata dalla politica. […] Ivanka è apparsa in pubblico la prima volta dopo l’incriminazione il 10 giugno a Miami durante una funzione religiosa in una sinagoga cittadina.

Quando il 15 novembre del 2022 Donald annunciò la terza scalata alla Casa Bianca, Ivanka non presenziò all’evento e si prodigò per far sapere di «non aver alcun piano di essere coinvolta in politica».

[…] Durante l’Amministrazione Trump il genero del presidente, Jared, venne nominato inviato per il Medio Oriente e fu uno degli artefici degli accordi fra Israele e diversi stati arabi (Bahrein, Marocco, Sudan ed Emirati Arabi) che hanno poi gettato le basi al tentativo di normalizzazione con l’Arabia Saudita. Ivanka aveva invece il ruolo ufficiale di consigliere del presidente.

