IWOBI GIU’ DAL CARROCCIO! L'EX SENATORE DELLA LEGA TONI IWOBI MOLLA SALVINI E ADERISCE A FORZA ITALIA - DOPO UNA LUNGA MILITANZA NEL CARROCCIO (SI ERA ISCRITTO NEL 1993), IL PRIMO SENATORE NERO, E PER GIUNTA DELLA LEGA, NON ERA STATO RICANDIDATO ALLE SCORSE POLITICHE – “NON MI RITROVAVO PIU’ NELLA GESTIONE DEL MOVIMENTO, FORZA ITALIA HA COLTO LA MIA ESPERIENZA SUI TEMI LEGATI ALLA COOPERAZIONE INTERAZIONALE”

(ANSA) L'ex leghista Toni Iwobi aderisce a Forza Italia. Iwobi nel 2018 era diventata la prima persona di colore eletta in Senato. Dopo un lungo trascorso con il Carroccio (si era iscritto alla Lega nel 1993) non era stato ricandidato alle scorse politiche.

Questa mattina a ufficializzare il suo ingresso in Forza Italia è stato il coordinatore lombardo Alessandro Sorte postando una foto su Instagram con lui e il segretario del partito Antonio Tajani con un "Benvenuto in Forza Italia".

(ANSA) "Nel corso degli ultimi anni ho riflettuto a lungo sul mio coinvolgimento e ho constatato che le mie convinzioni e i miei valori non sono più allineati" con quelli della Lega, partito "in cui ho militato per tanto tempo: i tempi sono cambiati, non solo per me, ma anche e soprattutto per la Lega, rispetto alla quale, con grande dispiacere, non mi ritrovo più con una gestione del movimento che non riflette quello che ho vissuto in questi 30 anni".

Così l'ex senatore Toni Iwobi dopo che oggi è stato ufficializzato il suo ingresso in Forza Italia dopo una lunga militanza nella Lega. "Questa scelta, seppur difficile, è stata ponderata e riflette un cambiamento profondo nel mio percorso politico e personale - ha aggiunto -. È con profonda gratitudine e rispetto che lascio il partito che ho chiamato 'casa' per così tanto tempo.

Ringrazio sinceramente tutti coloro che hanno condiviso con me questa straordinaria esperienza e che mi hanno sostenuto". Il suo percorso politico "continuerà in Forza Italia, che fin da subito ha compreso la mia attitudine ed esperienza sui temi legati alla cooperazione internazionale - ha concluso -. Guardo al futuro con ottimismo e determinazione, pronto a continuare il mio impegno al servizio dei cittadini e a difendere le mie convinzioni con rinnovato impegno".

