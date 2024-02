JAKE AMERICA GREAT AGAIN: COME JAKE SULLIVAN HA INVENTATO IL BIDENISMO – IL CONSIGLIERE PER LA SICUREZZA NAZIONALE È IL VERO IDEOLOGO DELLA POLITICA ESTERA DEL PRESIDENTE: PIÙ ATTENZIONE AL FRONTE INTERNO E BASTA CON LA GLOBALIZZAZIONE. DURI CON LA CINA E CON LA RUSSIA, MA SENZA FAR TORNARE GLI USA A ESSERE I POLIZIOTTI DEL MONDO. SOPRATTUTTO: RIVITALIZZARE L’ECONOMIA, L’INDUSTRIA MANIFATTURIERA E LA CLASSE MEDIA AMERICANA – IL DISCORSO-MANIFESTO AL THINK TANK “BROOKINGS” - VIDEO

Traduzione di un estratto di “Internationalists: The Fight to Restore American Foreign Policy After Trump”, di Alexander Ward (ed. “Portfolio – Penguin Random House”), pubblicato da www.politico.com

Il 27 aprile 2023, il Brookings Institution, un think tank di Washington che per anni ha rappresentato un faro per il pensiero dell'establishment democratico, stava per essere il luogo di un'importante trasformazione.

Uno dei leader del partito, Jake Sullivan, stava per sfidare le convinzioni di lunga data e tracciare una mappa per il futuro ideologico della nazione. I tempi stavano cambiando e l'America doveva cambiare con loro.

Brookings è un luogo leggendario, tra i più famosi think tank del mondo. È il tipo di istituzione che i presidenti visitavano per tenere grandi discorsi, dove gli alti funzionari andavano a cercare consulenze politiche esterne, e dove l'élite della capitale aspettava l'amministrazione di un partito avversario, desiderosa di lavorare con una squadra che la pensasse allo stesso modo. Ora sarebbe il luogo di nascita di una rivoluzione silenziosa.

Per settimane, Jake Sullivan e il suo team hanno preparato un discorso che nominalmente trattava delle posizioni dell'amministrazione in materia di economia. Ma in realtà sarebbe servito a criticare l'ortodossia della capitale americana, a colpire il pensiero della politica estera degli Stati Uniti, così importante nelle sale dorate di Brookings e tra i ricchi di Washington.

Il discorso rifletteva il viaggio che Sullivan stesso aveva intrapreso da sei anni. In difficoltà dopo la vittoria di Trump su Hillary Clinton, Sullivan ha cercato di capire perché le tradizioni moderne della politica estera degli Stati Uniti non trovassero il favore delle persone con cui era cresciuto in Minnesota. Ha contribuito a creare una nuova visione che ha attecchito tra i Democratici e che ha costituito la spina dorsale del pensiero dell'amministrazione Biden sul mondo dopo le scene sconvolgenti del 6 gennaio 2021.

Sostenuto dal successo del sostegno di Washington a Kiev durante l'invasione russa, aveva ora la certezza di poter offrire una visione diversa della politica statunitense in patria e all'estero. Si trattava del Bidenismo, pienamente abbracciato dal Presidente, ma frutto dell'ingegno del consigliere per la sicurezza nazionale che, grazie alla sua giovane età, avrebbe potuto fungere da leader ideologico all'interno del Partito Democratico per i decenni a venire.

Il Bidenismo che Sullivan ha contribuito a definire ha infuso ogni angolo della politica estera di questa amministrazione. L'attenzione al fronte interno è stata una delle ragioni per cui Biden ha scelto di ritirarsi dall'Afghanistan.

La convinzione di mantenere le forze statunitensi fuori dal conflitto tra Russia e Ucraina ha contribuito a plasmare la risposta dell'America. E i decenni di imbrogli della Cina nell'economia globale hanno portato il Team Biden ad adottare alcuni elementi della guerra commerciale di Donald Trump. Gli elementi del trumpismo adottati da Biden e Sullivan - anche se probabilmente preferirebbero il termine "populismo" - potrebbero aiutare Biden a respingere le sfide ideologiche di Trump alla sua politica estera in vista delle elezioni del 2024.

Per arrivare a questa nuova prospettiva, Sullivan ha dovuto prima smantellare al suo interno le ortodossie dell'establishment, le stesse che cercava di smantellare alla Brookings: La globalizzazione e il libero scambio sono un bene assoluto, che fa crescere le economie e migliora la vita delle persone. Ciò che era positivo per il mercato azionario, in effetti, era ottimo per tutti. Con il tempo necessario, i portafogli gonfiati produrranno una classe media stabile, in grado di esigere dal proprio governo i propri diritti politici e umani. Anche i regimi più repressivi, si pensava, alla fine sarebbero crollati sotto il peso dei capitali in entrata. La pressione costante esercitata dai biglietti verdi era la cosa più positiva per il maggior numero di persone.

Queste teorie hanno avuto decenni per dimostrarsi valide dopo la Seconda Guerra Mondiale. Alla Brookings, dove questo pensiero ha preso piede ed è stato sostenuto per anni, Sullivan stava per affermare che era giunto il momento di voltare pagina.

In apparenza, Sullivan era un candidato improbabile per trasmettere il messaggio. Anni prima, mentre studiava legge a Yale, Sullivan aveva cercato Strobe Talbott, che era stato da poco nominato direttore del Centro per lo studio della globalizzazione dell'università. Talbott - che aveva frequentato le migliori scuole, aveva fatto campagna per George McGovern ed era stato il principale scrittore della rivista Time sulle relazioni sovietico-americane prima di entrare al Dipartimento di Stato durante l'amministrazione del suo amico Bill Clinton - divenne un mentore.

I due condividevano un'ideologia che era mainstream tra i partiti democratico e repubblicano. "Quelli erano i giorni di gloria in cui il consenso principale in politica estera era che la globalizzazione era una forza positiva", ha ricordato Sullivan in un'intervista del 2017. C'era, ovviamente, una ragione per pensarlo. Il capitalismo aveva contribuito a tenere a bada l'Unione Sovietica, la Cina non era ancora una grande potenza e la costruzione delle economie dei nemici li trasformava in amici. La globalizzazione, secondo i suoi campioni, aveva il vantaggio di arricchire molte persone, rendendo il mondo più sicuro in generale e la politica estera degli Stati Uniti meno costosa.

Talbott, uno di quei campioni, avrebbe poi guidato e ricoperto il ruolo di distinguished fellow alla Brookings. Il fatto che Sullivan intendesse prendere le distanze dalle sue convinzioni durante quei "giorni di gloria" potrebbe essere stato intenzionale, o potrebbe essere stato un felice incidente di calendario.

Mentre si avvicinava al think tank, situato in posizione dominante su Massachusetts Avenue nel centro di Washington, D.C., affiancato da altre prestigiose istituzioni e ambasciate, Sullivan aveva l'aspetto di un qualsiasi funzionario statunitense ai vertici del potere. I suoi capelli di paglia erano arruffati e pettinati con la riga verso destra. Indossava un tipico abito blu scuro e una camicia bianca brillante, smorzata da una cravatta grigia. Il consigliere per la sicurezza nazionale sembrava in procinto di tenere un discorso come tanti, come migliaia di altri tenuti dall'élite di Washington. Non questa volta.

"Dopo la Seconda guerra mondiale, gli Stati Uniti hanno guidato un mondo frammentato per costruire un nuovo ordine economico internazionale. Hanno fatto uscire dalla povertà centinaia di milioni di persone. Hanno sostenuto entusiasmanti rivoluzioni tecnologiche. E hanno aiutato gli Stati Uniti e molte altre nazioni del mondo a raggiungere nuovi livelli di prosperità. Ma gli ultimi decenni hanno rivelato delle crepe in queste fondamenta", ha detto Sullivan a una folla di giornalisti, funzionari governativi e noti esperti.

In altre parole, il Piano Marshall e il boom tecnologico degli anni '90 erano prodotti del loro tempo e del loro luogo. Non avrebbero necessariamente sortito gli effetti desiderati in un contesto moderno.

"Un'economia globale in continuo mutamento ha lasciato indietro molti lavoratori americani e le loro comunità. Una crisi finanziaria ha scosso la classe media. Una pandemia ha messo in luce la fragilità delle nostre catene di approvvigionamento. Il cambiamento del clima ha minacciato vite e mezzi di sussistenza. L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha sottolineato i rischi dell'eccessiva dipendenza".

Questo era il problema. Qual era la soluzione? Invece di una globalizzazione dilagante, Sullivan ha detto che un'economia americana rivitalizzata rendeva il Paese più forte. Era tempo di trasformare la Rust Belt in un corridoio di cobalto, di creare industrie che portassero non solo al lavoro operaio, ma anche a carriere con il colletto azzurro. Se ciò fosse stato fatto nel modo giusto, un'America rafforzata avrebbe potuto agire con maggiore capacità in tutto il mondo.

"Questo momento richiede la creazione di un nuovo consenso. Ecco perché gli Stati Uniti, sotto la guida del Presidente Biden, stanno perseguendo una moderna strategia industriale e di innovazione, sia a livello nazionale che con i partner di tutto il mondo", ha dichiarato.

Sullivan continuò ad elencare i motivi per cui l'America doveva intraprendere questa nuova strada. L'industria manifatturiera statunitense aveva perso terreno a favore di una manodopera più economica all'estero. La crescita in nome della crescita era intrinsecamente disuguale e non portava benefici a tutti. L'ascesa economica di altri Paesi e la loro integrazione nell'economia mondiale non li rendeva automaticamente più democratici: alcuni, come la Cina, diventavano contemporaneamente più potenti e dispotici. Inoltre, il libero mercato in patria e gli effetti della globalizzazione hanno provocato danni al clima, senza incentivare mezzi di produzione e industrie più ecologici.

Implicitamente, Sullivan ha affermato che i principali presupposti alla base della politica estera ed economica americana sono stati sbagliati per decenni. La Cina, e la convinzione di Washington che la liberalizzazione dei mercati avrebbe portato alla fine alla democrazia nelle stanze del potere di Pechino, è stato l'esempio più lampante.

"Quando il presidente Biden è entrato in carica, abbiamo dovuto fare i conti con la realtà che una grande economia non di mercato si era integrata nell'ordine economico internazionale in un modo che poneva sfide considerevoli", ha detto, citando le sovvenzioni su larga scala della Cina in diversi settori che hanno schiacciato la competitività dell'America in tutte le industrie. A peggiorare le cose, ha continuato Sullivan, "l'integrazione economica non ha impedito alla Cina di espandere le sue ambizioni militari". E non ha nemmeno impedito a Paesi come la Russia di invadere i loro vicini.

Sullivan, esperto di dibattiti, stava smontando, punto per punto, la visione del mondo dominante che Biden ha sostenuto per decenni e che il consigliere per la sicurezza nazionale è cresciuto credendo fino alla vittoria di Trump nel novembre 2016. Stava, volente o nolente, offrendo un mea culpa per essere stato un tempo un accolito dell'establishment della politica estera. Ora, ammantato di potere, stava cercando di rimediare ai torti percepiti.

La correzione degli errori è stata la linea guida dei primi due anni di Sullivan al timone insieme a Biden, al Segretario di Stato Antony Blinken, al Segretario alla Difesa Lloyd Austin e al resto della squadra. Riteneva che il ritiro dall'Afghanistan, nonostante il caos mortale, fosse la decisione giusta. La guerra non era vincibile e c'erano altre priorità da perseguire.

Ma, non avendo colto i segnali d'allarme che portavano alla conquista di Kabul, e con il trauma di aver visto la Russia conquistare la Crimea e un pezzo dell'Ucraina orientale nel 2014 ancora fresco, Sullivan ha giurato di non rimanere indietro mentre il Cremlino tramava per conquistare l'intera Ucraina.

Davanti a questa stimata platea, Sullivan ha detto loro che non vuole essere colto alla sprovvista mentre l'economia globale si rimodella intorno a loro. Il governo degli Stati Uniti sarebbe stato proattivo, preparato e orgoglioso, alla ricerca di una strategia industriale per sostenere la potenza americana. Senza pronunciare le parole, stava offrendo un piano per rendere l'America di nuovo grande.

Il discorso è stato il più grande esempio del significativo ripensamento avvenuto nella prima metà del primo mandato dell'amministrazione Biden. Un autoproclamato "A-Team" si è riunito per andare oltre l'era Trump, ma per certi versi ne ha abbracciato alcuni elementi. Non la demagogia nativista, ma la necessità di tornare ai fondamentali: una classe media sana alimentata da una base industriale in fermento, l'umiltà di ciò che l'esercito americano può realizzare da solo, un solido gruppo di alleati, l'attenzione alle minacce più esistenziali e una rinfrescata dei principi che sostengono la democrazia americana. Sullivan ha proposto una vecchia tabella di marcia per un nuovo futuro.

"Questa strategia richiederà risolutezza, un impegno dedicato a superare le barriere che hanno impedito al Paese e ai nostri partner di costruire in modo rapido, efficiente ed equo come abbiamo potuto fare in passato", ha dichiarato Sullivan alla Brookings. "Ma è la strada più sicura per ripristinare la classe media, per produrre una transizione energetica pulita giusta ed efficace, per garantire le catene di approvvigionamento critiche e, attraverso tutto questo, per ripristinare la fiducia nella democrazia stessa".

L'America era pronta per il rinnovamento. Il mondo era da rifare. C'erano almeno altri due anni per farlo.

