Estratto dell’articolo di Ettore Boffano per “il Fatto quotidiano”

Ifratelli Elkann vincono la partita nei confronti della madre Margherita sulle quote di controllo della società Dicembre. Ieri, il giudice del Tribunale delle Imprese, Enrico Astuni, ha emesso infatti la sua decisione che ritiene valida l’iscrizione alla Camera di Commercio di Torino dell’attuale assetto societario di Dicembre, con il 60% della società nelle mani di John Elkann e l’altro 40% ripartito in parti uguali tra i fratelli Lapo e Ginevra.

Un fatto che potrebbe adesso avere effetti anche sull’inchiesta penale della Procura torinese, sull’eredità di Marella Caracciolo Agnelli. Il procedimento era stato avviato nell ’estate 2021 dopo che la sesta sezione del Tribunale di Torino aveva annullato un’analoga conferma del giudice delle Imprese a cui aveva fatto seguito una nuova iscrizione delle quote da parte degli Elkann. Di qui, il nuovo ricorso del legale di Margherita Agnelli.

[…] Secondo la figlia dell’Avvocato, mancherebbe l’originale della cessione di quelle quote da parte di Marella Caracciolo ai tre nipoti, poiché il notaio Remo Morone si era limitato a depositare copie definite solo conformi ai documenti “a lui esibiti”.

Ieri il giudice delle Imprese ha invece stabilito che “il controllo qualificatorio e di legittimità è già necessariamente svolto dal notaio rogante o che ha autenticato la scrittura privata” e che è valido “ l’atto notarile ricognitivo” che accompagna i documenti allegati.

L’unica parte della decisione a favore di Margherita […] è la definizione di una successiva cessione delle quote di Dicembre certificata da un notaio svizzero. “Le tre scritture private del 19 maggio 2024 -si legge -risultano senza autentica, di registrazione e di bollo”, mentre le stesse scritture ripresentate nel nuovo giudizio risultano munite di una “attestation et légalisation de signatures” il cui nome sul sigillo non è leggibile per intero (forse “Etienne A. Jeandit”) e la cui firma in calce è uno scarabocchio semplicemente illeggibile”. L’autentica elvetica, infine,“è priva di valore giuridico in Italia, non essendo munita di apostille in base alla Convenzione dell ’Aja 5 ottobre, né legalizzata da un consoleitaliano”.

