JAVIER MILEI COME SALVINI AL PAPEETE: ORA CHIEDE I “PIENI POTERI” – IL NEO-PRESIDENTE ARGENTINO MINACCIA DI CONVOCARE UN PLEBISCITO SE IL PARLAMENTO SI RIFIUTASSE DI APPROVARE IL SUO DECRETO SULLA MAXI-DEREGULATION NELL’ECONOMIA – UNA SORTA DI PRE-ANNUNCIO DI DERIVA AUTORITARIA, SUL MODELLO DELL’AUTOGOLPE DI FUJIMORI IN PERÙ, NEL 1990, CHE SI SOMMA ALLA LEGGE OMNIBUS CON CUI MILEI DICHIARA L’EMERGENZA PUBBLICA FINO AL 2024

JAVIER MILEI URLA VIVA LA LIBERTAD CARAJO IN AEREO

1. IL PRESIDENTE ARGENTINO MILEI, IL VOLO SULL’AEREO DI LINEA (IN ECONOMY), E IL CORO CON PAROLACCIA: «VIVA LA LIBERTÀ, C...»

Mentre l’Argentina guarda con una certa preoccupazione alla politica di tagli, privatizzazioni e rincari inaugurata dal neo presidente, Javier Milei continua la sua operazione immagine. In un video molto condiviso sul web, il presidente argentino si fa riprendere a bordo di un aereo di linea della compagnia di bandiera Aerolineas Argentinas, che vuole privatizzare. Milei mostra a tutti come anche un presidente possa viaggiare su un volo di linea in economy per andare da Buenos Aires a Mar del Plata. Prima del decollo il suo grido di battaglia per incitare tutti i passeggeri: «Viva la libertà, c...»

2. MILEI CHIEDE PIENI POTERI: LA MINACCIA AI DEPUTATI FA TREMARE L’ARGENTINA

JAVIER MILEI - MEME BY EDOARDO BARALDI

È il “popolo” contro la “casta”. La semplice ricetta populista che ha permesso a Javier Milei di conquistare la presidenza dell’Argentina – e che molti pensavano, o speravano, che si sarebbe in parte sgonfiata alla prova dei fatti – è diventata in pochi giorni il vero piano strategico del governo.

A minacciare […] una svolta autoritaria […] è lo stesso leader anarco-capitalista. Che in piene feste natalizie, nell’ultima intervista dell’anno, ha lanciato il siluro: se il Parlamento si rifiuta di approvare il megadecreto con il quale l’esecutivo intende modificare o derogare 366 leggi che regolano diversi settori dell’economia, lui convocherà un plebiscito, perché sia il popolo a decidere.

PROTESTE IN ARGENTINA CONTRO IL DECRETO DI DEREGULATION VOLUTO DA JAVIER MILEI

In sostanza, il pre-annuncio di una deriva autoritaria, sul modello dell’“autogolpe” di Alberto Fujimori in Perù che, eletto presidente nel 1990, due anni dopo sciolse il Parlamento trasfromandosi in dittatore. […]

[…] La conferma delle intenzioni di Milei è arrivata due giorni fa, con la presentazione al Congresso di una “legge omnibus”, con la quale chiede in sostanza ai deputati che gli concedano i pieni poteri. La proposta è quella di “dichiarare l’emergenza pubblica in materia economica, finanziaria, fiscale, di sicurezza, difesa, tariffaria, energetica, sanitaria, amministrativa e sociale”.

JAVIER MILEI - INSEDIAMENTO COME PRESIDENTE DELL ARGENTINA - 1

Fino al 31 dicembre 2025, ma prorogabile di altri due anni, ovvero per tutto il suo mandato presidenziale. […] . Il presidente punta cioè a cumulare nelle sue mani […] sia il potere esecutivo che quello legislativo.

Una mossa dalle prospettive incerte perché, nonostante sia stato eletto presidente con il 56 per cento dei voti al ballottaggio contro il candidato peronista Sergio Massa, la pattuglia parlamentare del suo partito La Libertad Avanza conta solo su 40 deputati, il 15 per cento del totale.

PROTESTE IN ARGENTINA CONTRO IL DECRETO DI DEREGULATION VOLUTO DA JAVIER MILEI

Per questo Milei, ancora forte della “luna di miele” con gli elettori, sembra avere molta fretta. Appena 48 ore dopo il suo insediamento aveva fatto presentare dal ministro dell’Economia Luis Caputo dieci drastiche “misure d’emergenza”, compresa la svalutazione del peso del 50 per cento. Poi è arrivato il “megadecreto”, infine la “legge omnibus” che, tra le tante misure, contempla anche severi limiti al diritto di manifestazione. I sindacati sono già sul piede di guerra e hanno annunciato uno sciopero generale per fine gennaio. Anche in Parlamento si annunciano dibattiti infuocati. Non è detto che il piano di Milei possa avere vita facile.

PROTESTE IN ARGENTINA CONTRO IL DECRETO DI DEREGULATION VOLUTO DA JAVIER MILEI volodymyr zelensky discute con viktor orban al giuramento di javier milei 3 JAVIER MILEI - INSEDIAMENTO COME PRESIDENTE DELL ARGENTINA - 3 giuramento di javier milei da presidente 1