24 mag 2023 20:03

CON I JET ANDATECI PIANO – IL SEGRETARIO GENERALE DELLA NATO, JENS STOLTENBERG: “È TROPPO PRESTO PER DIRE QUANDO E COME SARANNO CONSEGNATI GLI F-16, MA È IMPORTANTE INIZIARE L’ADDESTRAMENTO DEI PILOTI, POI DIPENDERÀ COME EVOLVE LA GUERRA”. LA SPERANZA È CHE L'UCRAINA, CON LA CONTROFFENSIVA, RIESCA A RECUPERARE ALTRO TERRENO. A QUEL PUNTO, CACCIA O NON CACCIA, SI POTREBBE APRIRE UNO SPIRAGLIO DI PACE