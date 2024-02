JOE BIDEN HA DECISO DI FARE L’UNICA MOSSA IN GRADO DI FARGLI BATTERE TRUMP: DIVENTARE UN MEME – IL PRESIDENTE AMERICANO POSTA SUI SOCIAL UN FOTOMONTAGGIO CON DUE RAGGI LASER AL POSTO DEGLI OCCHI: “PROPRIO COME L’AVEVAMO PIANIFICATO”. UNA PRESA IN GIRO DELLA TEORIA DEL COMPLOTTO SUL SUPERBOWL, VINTO DAI “CHIEFS” DI TRAVIS KELCE, FIDANZATO DI TAYLOR SWIFT – LO SBARCO SU TIKTOK, NONOSTANTE I TIMORI SULLA SICUREZZA: HA BISOGNO DEGLI 80 MILIONI DI UTENTI AMERICANI DEL SOCIAL CINESE

(ANSA) - La campagna di Joe Biden per il 2024 sbarca su TikTok, l'app di proprietà cinese sulla quale il presidente ha espresso timori sulla sicurezza nazionale tanto da vietarla sui dispositivi federali. Biden non si unirà personalmente alla piattaforma e l'account sarà gestito interamente dallo staff della campagna elettorale nel tentativo di raggiungere gli elettori giovani.

(ANSA) - "Perché la campagna elettorale di Joe Biden è sbarcata su TikTok se il presidente ha messo in guardia sui rischi della piattaforma cinese per la sicurezza nazionale?". E' una delle domande dei reporter al briefing della Casa Bianca ma il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby l'ha dribblata rimandando alla campagna del presidente. Incalzato ripetutamente dai reporter, Kirby ha ricordato che l'uso di TikTok resta vietato sugli apparecchi federali e che le preoccupazioni riguardano la conservazione e l'abuso dei dati.

TAYLOR SWIFT, KENNEDY, GLI SPOT DEL PRESIDENTE IL SUPER BOWL INNESCA LA BATTAGLIA ELETTORALE

Estratto dell’articolo di Massimo Gaggi per il “Corriere della Sera”

[…] Il Super Bowl, evento più seguito d’America con un’audience di oltre cento milioni di spettatori, diventa anche campo di battaglia politico.

Joe Biden, criticatissimo per non aver accettato l’invito a intervenire all’inizio della partita — un’occasione per parlare in modo confidenziale di sport e altro alle famiglie americane, senza rischi di tranelli politici — è intervenuto a posteriori con un uso innovativo e sorprendente delle reti sociali: ha esordito su TikTok con un botta e risposta scherzoso sulle sue preferenze sportive e poi, su tutti i social, un’immagine del presidente con due fiammeggianti raggi laser al posto degli occhi e il commento «proprio come l’avevamo pianificato». Una presa in giro delle teorie di un complotto pro Biden anche nel football.

Sembrava una parodia e invece parte tutto dalla campagna del presidente: comincia a usare anche meme, linguaggi e canali dei giovani per cercare di parlare agli elettori più difficili da raggiungere per il vecchio Joe. Anche a costo di prendersi gli attacchi della destra per essere andato su TikTok: una rete cinese sospettata di raccogliere dati degli utenti anche a vantaggio del governo di Pechino e per questo bandita da smartphone e computer di militari e personale delle amministrazioni federali Usa.

Ma la campagna di Biden è un’organizzazione privata esterna alla Casa Bianca che non può ignorare i suoi 80 milioni di utenti americani (corteggiati dallo stesso governo Usa che due anni fa, dopo l’invasione russa dell’Ucraina, convocò i suoi principali influencer).

[…] Quanto a Taylor Swift, non ha ancora preso posizione sul voto. Sa che, se appoggerà Biden (come ha fatto nel 2020), verrà massacrata dai repubblicani, mentre se resterà in silenzio subirà attacchi da sinistra, come avvenne nel 2016 quando lei e altre celebrity silenti finirono sotto accusa per l’elezione di Trump.

Per dare una mano ai democratici non deve, però, salire per forza sul palco dei comizi o cantare per Biden come fece Bruce Springsteen per Obama. Può aiutare anche dando alla campagna presidenziale le chiavi del suo tesoro digitale: l’immenso giacimento di dati dei fan di una star amata dal 59 per cento degli americani. Microtargeting e profilazione per capire interessi e vulnerabilità di milioni di consumatori che sono anche elettori. Qui la Swift è una potenza senza pari: 279 milioni di follower su Instagram, 4,3 milioni di americani che nel 2023 hanno comprato biglietti per i suoi concerti. Per non parlare dei dati dei download di brani musicali e di quelli del merchandising (sai chi ha comprato maglie e felpe, i suoi gusti, perfino le sue misure).

