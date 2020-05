‘GIUSHAPPY’ CONTE – GRAMELLINI IRONIZZA SUL PREMIER IN VERSIONE INTELLETTUALE DELLA MAGNA GRECIA SULLA SUPERIORITÀ DELL'EPISTEME (LA CONOSCENZA) RISPETTO ALLA DOXA (LA VOLATILE OPINIONE) – UNO DEI CAPI DELL'OMS IERI HA ELOGIATO GLI SVEDESI PER AVERE AFFRONTATO LA PANDEMIA SENZA MAI CHIUDERSI IN CASA, DOPO CHE A NOI PER DUE MESI ERA STATO INTIMATO DI TENERE IL COMPORTAMENTO ESATTAMENTE CONTRARIO. CORNUTI E MAZZIATI. E QUESTA NON È DOXA, MA EPISTEME DI QUELLE FURENTI"