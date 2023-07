JOE BIDEN SPEDISCE UN SUO FEDELISSIMO A CONTROLLARE ROMA – JACK MARKELL È UFFICIALMENTE IL NUOVO AMBASCIATORE DEGLI STATI UNITI IN ITALIA - NON È UN DIPLOMATICO DI CARRIERA: È STATO PER DUE MANDATI (2009-2017) GOVERNATORE DEL DELAWARE, LO STATO DI BIDEN - DEL PRESIDENTE E DEL FIGLIO HUNTER È AMICO E AVRA’ UN CANALE DIRETTO CON LA CASA BIANCA - È STATO RAPPRESENTANTE AMERICANO PRESSO L'OCSE E SI E' OCCUPATO DELLA RICOLLOCAZIONE DEI PROFUGHI AFGHANI NEGLI USA...

Estratto dell’articolo di Alberto Simoni per “la Stampa”

Jack Markell

Nel giorno in cui Giorgia Meloni ha fatto visita a Capitol Hill, il Senato in serata ha ricambiato la "cortesia" con un dono: è arrivata per acclamazione la conferma nel ruolo di ambasciatore in Italia di Jack Markell, 63 anni a novembre, sposato, due figli e attuale rappresentante Usa presso l'Ocse.

Una coincidenza ovviamente gradita nello staff di Palazzo Chigi anche se la ratifica non si deve certo alla presenza in Campidoglio di Meloni, quanto a un lavoro certosino di pressioni e negoziati degli inviati del Dipartimento di Stato sui senatori recalcitranti, fra cui il repubblicano Rand Paul che per mesi ha continuato a chiedere a Foggy Bottom documentazione supplementare sui diversi diplomatici di carriera in attesa di conferma.

JACK MARKELL BIDEN

Un lungo braccio di ferro che ha paralizzato il regolare funzionamento dell'immensa macchina burocratica Usa tanto da spingere 15 giorni fa il segretario di Stato Antony Blinken a fare un appello, intervenendo a sorpresa al quotidiano briefing con i reporter accreditati, affinché il Senato sbloccasse 68 nomine. […]

Markell è un personaggio chiave nello scacchiere diplomatico dell'Amministrazione Biden e va a colmare il vuoto che si era aperto nel gennaio del 2021 con la fine dell'incarico di Lewis Eisenberg, nominato da Trump. L'Italia fra i Paesi del G7 era l'unico Paese senza un ambasciatore di ruolo. Nell'ultimo anno il ruolo è stato ricoperto dall'incaricato d'affari Shawn Crowley. […]

Jack Markell

[…] La sua nomina è di particolare importanza per l'Italia visto il profilo che ha Markell. Anzitutto non è un diplomatico di carriera, ma è stato per due mandati (2009-2017) governatore del Delaware, lo Stato di Biden. Del presidente e del figlio Hunter è amico e, nota un diplomatico americano di lungo corso, «aver un canale diretto con il presidente lo agevolerà nel suo incarico». E di questo anche l'Italia indirettamente avrà beneficio.

JACK MARKELL

Markell, si sottolinea, sarà importante nella collaborazione della stesura dell'agenda del G7, questione che Meloni e Biden hanno toccato nel bilaterale di giovedì. Sin dalla fine del suo mandato in Delaware, Markell ha lavorato a stretto contatto con l'Amministrazione Biden, dapprima come responsabile per il ricollocamento negli Stati Uniti dei profughi afghani. In centomila sono arrivati nell'estate del 2021 […] l'ex governatore del Delaware è stato l'inviato di Biden presso l'Ocse. È stato confermato dal Senato nel dicembre del 2021 senza problemi. Ora la missione a Roma dove presenterà le credenziali a fine agosto.