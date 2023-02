JOE BIDEN VOLEVA ESSERE POLACCO (MA HA SPOSATO UNA "ITALIANA") – IL PRESIDENTE AMERICANO FA IL SIMPATICONE CON ANDREJ DUDA A VARSAVIA: “TUTTI I MEI AMICI ERANO DI ORIGINE ITALIANA O POLACCA. ANCHE IO VOLEVO CHE IL MIO COGNOME FINISSE CON UNA J O UNA W”. CURIOSITÀ: IL NONNO DELLA MOGLIE JILL È PARTITO DALLA SICILIA PER TROVARE FORTUNA IN AMERICA – POI HA PARLATO DI COSE PIÙ SERIE: “IL SOSTEGNO DELLA POLONIA ALL’UCRAINA È STATO STRAORDINARIO. LA NATO È PIÙ FORTE CHE MAI” - VIDEO!

Biden scherza con Duda, da piccolo volevo essere polacco

(ANSA) - Joe Biden ha scherzato con il presidente polacco Andrej Duda sul fatto che da bambino desiderasse essere polacco come la maggior parte delle persone che vivevano nella sua città Scranton, in Pennsylvania. "Tutti i miei amici erano di origine italiana o polacco. Anche io volevo che il mio congome finisse con una 'j' o con una 'w'", ha raccontato il presidente americano ricordando anche l'incontro con papa Giovanni Paolo II quando era un giovane senatore.

Biden, gli Usa hanno bisogno della Polonia e della Nato

(ANSA) - "Per la sicurezza dell'Europa gli Stati Uniti hanno bisogno della Polonia e della Nato". Lo ha detto Joe Biden nel suo incontro a Varsavia con il presidente polacco Duda.

Biden, 'sostegno della Polonia a Ucraina è stato straordinario'

(ANSA) - "Il supporto della Polonia all'Ucraina è stato straordinario". Lo ha detto Joe Biden nel suo incontro a Varsavia con il presidente Duda ringraziandolo "per aver accolto oltre 1,6 milione di rifugiati ucraini".

Ucraina: Biden ribadisce, la Nato è più forte che mai

(ANSA) - "La Nato è più forte che mai". Lo ha detto Joe Biden nel suo incontro con a Varsavia con il presidente polacco Duda

Biden, in gioco non solo futuro dell'Ucraina ma democrazia

(ANSA) - Nella guerra in Ucraina "non c'è solo in gioco il successo e la sopravvivenza della nazione ucraina, ma l'ordine internazionale basato su regole, principi di sovranità e integrità territoriale, i valori fondamentali di indipendenza, democrazia, libertà". E' uno dei passaggi del discorso che Joe Biden terrà a Varsavia secondo quanto anticipato dal Consigliere per la sicurezza nazionale americana, Jake Sullivan.

Casa Bianca,il discorso di Biden non è una gara con Putin

(ANSA) - Il discorso di Joe Biden a Varsavia non "è stato studiato per un confronto testa con testa" con Vladimir Putin. Lo ha detto il Consigliere per la sicurezza nazionale americana Jake Sullivan, in un briefing con i giornalisti mentre il leader del Cremlino stava parlando. "Non è una gara di retorica con qualcuno", ha sottolineato il braccio destro del presidente americano. "E' un'a affermazione di valori, di una visione del mondo che vogliamo costruire e difendere".

Casa Bianca, data discorso Biden non legata a quello di Putin

(ANSA) - "Abbiamo scelto questa data" per il discorso di Joe Biden in Polonia "non perché il presidente Putin avrebbe parlato lo stesso giorno ma perche' è vicina al primo anniversario della guerra in Ucraina". Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale americana, Jake Sullivan, in un briefing con la stampa.

Varsavia, la visita di Biden importante segnale per la sicurezza

(ANSA) - "La visita di Joe Biden è per noi un segnale di sicurezza estremamente importante, un segnale di responsabilità che gli Stati Uniti si assumono per la sicurezza dell'Europa e del mondo". Lo riporta, in un tweet, l'ufficio del presidente polacco Andrzej Duda, allegando una foto dell'incontro.

