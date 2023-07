20 lug 2023 16:20

JOE, CHE CE LO DAI UN PASSAGGIO? – IL PRINCIPE HARRY E MEGHAN MARKLE HANNO CHIESTO AL PRESIDENTE AMERICANO DI DARGLI UNO STRAPPO FINO IN AMERICA A BORDO DELL'AIR FORCE ONE DOPO I FUNERALI DELLA REGINA (MA CHE È, UN TAXI?) E LA CASA BIANCA HA RISPOSTO CON UN SECCO NO - BIDEN E MOGLIE AVEVANO GIÀ SFANCULANO LA COPPIA: QUALCHE MESE PRIMA LA FIRST LADY ERA STATA INVITATA DA HARRY A UN EVENTO, MA PER MANTENERE BUONI RAPPORTI CON LA CASA REALE HA DECLINATO...