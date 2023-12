JOE, O CI PRENDI PER IL CULO O TI SEI RINCOGLIONITO - SECONDO IL “WASHINGTON POST” BIDEN È INCAZZATO NERO CON I SUOI COLLABORATORI PER I SONDAGGI CHE LO DANNO IN NETTO SVANTAGGIO PER LE ELEZIONI DEL 2024 – MA NON ERA LUI CHE SOSTENEVA CHE LE PREVISIONI CHE CIRCOLANO SONO “TUTTE SBAGLIATE”? – LA SFURIATA AL SUO STAFF E LA PREOCCUPAZIONE DEL PARTITO DEMOCRATICO...

joe biden

(Adnkronos) - Joe Biden è sempre più frustrato ed arrabbiato con il suo team per i sondaggi che continuano ad essere ostinatamente e progressivamente sempre più negativi per lui. E, rivela oggi il Washington Post, nelle scorse settimane, in una riunione con un ristretto gruppo di consiglieri dopo aver 'graziato' i tacchini alla vigilia del Ringraziamento, si è sfogato su questi numeri "bassi in modo inaccettabile", esigendo di sapere, riporta il giornale, "quello che la squadra e la sua campagna stavano facendo" per fronteggiare la crisi.

Nel suo sfogo, rivela ancora il Post, il presidente si è lamentato del fatto che il suo messaggio economico non è riuscito a smuovere le cose, nonostante l'economia cresca e la disoccupazione stia diminuendo. Sono mesi, che il presidente e la first lady esprimono con collaboratori ed amici la loro "frustrazione" per la popolarità del presidente in caduta libera e i sondaggi che lo danno sconfitto da Donald Trump, che viene già considerato il vincente scontato delle primarie repubblicane che inizieranno il prossimo mese.

sondaggio reuters ipsos sulle elezioni americane trump in vantaggio su biden

E nelle ultime settimane, la rabbia e la frustrazione sono maggiormente cresciute. Ad una richiesta di commento da parte del Post, un portavoce della Casa Bianca, Andrew Bates ha risposto che "non commentiamo le conversazioni private del presidente, lui e la first lady si incontrano regolarmente con i propri team per aggiornamenti e revisioni dei loro piani".

Il dato di fatto è che da novembre, quando è avvenuta la riunione rivelata dal Post, ad oggi, la posizione di Biden è nettamente peggiorata, con sondaggi che lo danno indietro a Trump a livello nazionale, e, soprattutto, nella maggioranza degli stati chiavi che decidono le sorti delle presidenziali. Numeri che ormai è difficile per i democratici far finta di ignorare, e che stanno spingendo il team di Biden a chiedersi se sia necessario un cambio di strategia. Senza contare la preoccupazione che sta crescendo tra i candidati democratici al Congresso in distretti in bilico, che temono che l'andamento negativo della corsa per la rielezione del presidente possa avere effetti negativi sulla propria candidatura.

JOE BIDEN SCIOCCATO DOPO L INCIDENTE DEL SUO CORTEO

Secondo una media di 17 sondaggi fatti tra novembre e dicembre, la popolarità di Biden è al 38%, con il 58% degli americani che lo boccia. Gli elettori, compresa la maggioranza dei democratici, considerano che l'età dell'81enne presidente sia un problema molto più grande di quella del 77enne Trump. Gli ultimi sondaggi Cnn lo danno indietro di 10 punti a Trump in Michigan e 5 in Georgia, due degli stati che hanno deciso le presidenziali del 2020.

Pubblicamente Biden afferma che la gente guarda "ai sondaggi sbagliati", ma il c'e' un senso di preoccupazione e agitazione al quartier generale della sua campagna a Wilmington, dove ieri sera Biden ha partecipato ad una cena, a base di cibo italiano, con il suo staff, a cui ha ricordato che queste elezioni hanno un obiettivo più grande della sua rielezioni, quello della difesa del futuro della democrazia del Paese.

joe biden