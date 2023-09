JOE, MA ‘NDO BIDEN? – IL PRESIDENTE AMERICANO ARRANCA NEI SONDAGGI: È INDIETRO DI 10 PUNTI RISPETTO A DONALD TRUMP. LA NOTIZIA È CHE A COMMISSIONARE LA RILEVAZIONE SONO DUE MEDIA LIBERAL COME “WASHINGTON POST” E “ABC”, SEGNO CHE IL MONDO DEM HA ABBANDONATO “SLEEPY JOE”. L’INDICE DI GRADIMENTO È SCESO DI 19 PUNTI – LE PREOCCUPAZIONI PER L’ETÀ E I TROPPI AIUTI ALL’UCRAINA: LE RAGIONI DIETRO ALLA SFIDUCIA - L'IDEA DEI REPUBBLICANI DI CHIEDERE UN ATTESTATO SULLA DEMENZA SENILE

1. USA 2024: SONDAGGIO WP-ABC, BIDEN INDIETRO DI 10 PUNTI SU TRUMP

Da www.ansa.it

Joe Biden è indietro di 10 punti rispetto a Donald Trump in un sondaggio per la Casa Bianca targato Washington Post-Abc News (42% a 52%), un'eccezione rispetto a tutti gli altri sondaggi che indicano un testa a testa.

Dalla rilevazione comunque emerge come il presidente continui a perdere terreno mentre aumenta l'insoddisfazione per la sua gestione dell'economia e dell'immigrazione, un crescente numero di americani dice che gli Usa stanno facendo troppo per aiutare l'Ucraina e restano diffuse preoccupazioni per la sua eta' avanzata.

Più di 3 democratici su 5 e indipendenti di orientamento democratico affermano che preferirebbero un candidato diverso dal presidente. Ma i consiglieri di Biden sostengono che sia il democratico più forte per il 2024 e che quanti desiderano qualcun altro non concordano su chi dovrebbe essere, con l'8% che indica la vicepresidente Harris, l'8% il senatore Bernie Sanders e il 20% che peferisce "semplicemente qualcun altro".

Trump è in una posizione forte a livello nazionale nonostante debba affrontare molteplici processo penali. È favorito dal 54% dei repubblicani e degli indipendenti di orientamento repubblicano, rispetto al 51% di maggio. Il governatore della Florida Ron DeSantis è secondo con il 15%, in calo rispetto al 25% di maggio. Nessun altro repubblicano raggiunge la doppia cifra. Trump è in testa ai suoi rivali repubblicani anche nei recenti sondaggi statali, che probabilmente offrono indicatori più affidabili rispetto ai sondaggi nazionali sull'andamento della corsa repubblicana nei prossimi mesi. ;

2. TRUMP SUPERA BIDEN 51-42 NEL TESTA A TESTA: SONDAGGIO

Estratto dell’articolo di Gary Langer per https://abcnews.go.com/

L'indice di gradimento del Presidente Joe Biden è sotto di 19 punti, i suoi giudizi sulla gestione dell'economia e dell'immigrazione sono ai minimi della carriera. Tre quarti degli americani dicono che è troppo vecchio per un altro mandato e che Donald Trump appare migliore in retrospettiva - tutte sfide impegnative per Biden nella sua campagna di rielezione.

Il 44% degli americani […] afferma di essere peggiorato finanziariamente sotto la presidenza di Biden, il dato più alto per qualsiasi presidente nei sondaggi ABC/Post dal 1986. Solo il 37% approva il suo operato, mentre il 56% lo disapprova. Il 30% approva i risultati di Biden in campo economico.

[…] Trump, da parte sua, è migliorato […]. Quando ha lasciato a malincuore l'incarico nel gennaio 2021, il 38% approvava il suo operato come presidente, sostanzialmente lo stesso rating di Biden ora.

Ma attualmente, guardando al passato, il 48% dichiara di approvare le prestazioni di Trump quando era in carica, raggiungendo il suo picco come presidente. Altrettanti, il 49%, le disapprovano, in calo rispetto al 60% di quando ha lasciato la Casa Bianca.

Il confronto con Biden potrebbe essere un fattore. Tra il 56% degli americani che disapprova l'operato di Biden in carica, un ampio 75% afferma che, guardando indietro, approva Trump.

È inoltre degno di nota il fatto che Trump abbia un indice di gradimento retrospettivo pari a quello di Biden, anche se la maggior parte degli americani continua a respingere la sua affermazione che le elezioni del 2020 gli sono state rubate. Il 60% degli americani ritiene invece che Biden abbia vinto legittimamente e un ulteriore 12% non ha un'opinione; il 29% pensa che Biden non abbia vinto legittimamente.

Queste opinioni si ripercuotono sulle prime preferenze elettorali. Il 62% dei democratici e degli indipendenti di orientamento democratico sostiene che il partito dovrebbe scegliere un candidato diverso da Biden nel 2024; solo un terzo appoggia Biden. Il desiderio di un candidato diverso è numericamente elevato, ma anche coerente con i risultati ottenuti in passato (56-58%) nell'ultimo anno.

Chi, se non Biden, è una domanda aperta. In una domanda aperta, l'8% ha espresso la propria preferenza per Kamala Harris, l'8% per Bernie Sanders e il 7% per Robert F. Kennedy Jr. Solo "qualcun altro" arriva al 20%.

[…] In un ipotetico testa a testa del novembre 2024, Trump ha il 51% dei consensi mentre Biden ha il 42% - in aumento di 3 punti per Trump e in calo di 2 punti per Biden rispetto a un sondaggio ABC/Post di febbraio, cambiamenti che non sono statisticamente significativi.

I cambiamenti sono ancora minori rispetto all'ultimo sondaggio ABC/Post di maggio, che vedeva la corsa sul 49-42% (anche in questo caso con una formulazione della domanda diversa, ma paragonabile). Tuttavia, con Trump che sta superando il 50% - e altri sondaggi che mostrano una gara più serrata - un'attenta analisi è giustificata.